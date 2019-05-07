دولي

مُسلح يحتجز رهائن في متجر جنوب فرنسا

مُسلح يحتجز رهائن في متجر جنوب فرنسا
رام الله - دنيا الوطن
قالت الشرطة الفرنسية: "إن مسلحاً احتجز عدة رهائن في متجر بضواحي مدينة تولوز جنوب البلاد، مساء الثلاثاء".

ولم تتأكد السلطات من هوية محتجز الرهائن أو عدد المحتجزين، فيما لم تتضح بعد دوافع الهجوم، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وتوجهت قوات الشرطة الخاصة إلى المتجر الموجود في بلدة بلانياك قرب مطار تولوز، والذي شهد الحادثة.

وتقول القناة الثالثة الفرنسية: "إن محتجز الرهائن، طالب بالحديث مع أحد المتفاوضين".

أخبار ذات صلة

داعية تنظيم الدولة يعود إلى بيته في بريطانيا

داعية تنظيم الدولة يعود إلى بيته في بريطانيا

طائرة روسية تحمل 100 راكب تنزلق ولا إصابات

طائرة روسية تحمل 100 راكب تنزلق ولا إصابات

&#34;مقبرة الطيران&#34; أين تُركن الطائرات عند الوصول لسن التقاعد؟

"مقبرة الطيران" أين تُركن الطائرات عند الوصول لسن التقاعد؟

42% من يهود أمريكا يعتقدون أن ترامب متحيز لصالح إسرائيل

42% من يهود أمريكا يعتقدون أن ترامب متحيز لصالح إسرائيل

شاهد: والدة هدار غولدين توجه رسالةً للإسرائيليين: &#34;ابني شهيد الجيش&#34;

شاهد: والدة هدار غولدين توجه رسالةً للإسرائيليين: "ابني شهيد الجيش"

جيش الاحتلال يُنظّم عرضاً جوياً خاصاً لسكان غلاف غزة

جيش الاحتلال يُنظّم عرضاً جوياً خاصاً لسكان غلاف غزة

مسؤول إسرائيلي: الجيش لم يستعد قوة الردع في غزة

مسؤول إسرائيلي: الجيش لم يستعد قوة الردع في غزة

أول طفل بالعالم يُمكنه أن يصبح ملكاً لبريطانيا ورئيساً لأمريكا

أول طفل بالعالم يُمكنه أن يصبح ملكاً لبريطانيا ورئيساً لأمريكا

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

إعلام معبر (إيرز): المعبر سيكون مغلقاً غداً الثلاثاء والعمل عليه فقط للمرضى

إعلام معبر (إيرز): المعبر سيكون مغلقاً غداً الثلاثاء والعمل عليه فقط للمرضى

محكمة إسرائيلية تفرج عن المستوطن قاتل الشهيدة عائشة الرابي

محكمة إسرائيلية تفرج عن المستوطن قاتل الشهيدة عائشة الرابي

شاهد: إسرائيل تبدأ ببناء جدار خرساني على حدود قطاع غزة

شاهد: إسرائيل تبدأ ببناء جدار خرساني على حدود قطاع غزة

رئيس بلدية بيت لحم وأبو سيف يبحثان مشروع بيت لحم عاصمة الثقافة العربية

رئيس بلدية بيت لحم وأبو سيف يبحثان مشروع بيت لحم عاصمة الثقافة العربية

قوات الاحتلال تحتجز فتيين قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل

قوات الاحتلال تحتجز فتيين قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل

قوات الاحتلال تخطر 15 عائلة في الأغوار الشمالية بالطرد

قوات الاحتلال تخطر 15 عائلة في الأغوار الشمالية بالطرد

شعث يشيد بدور الجالية الفلسطينية بأستراليا في إحباط نقل سفارتها إلى القدس

شعث يشيد بدور الجالية الفلسطينية بأستراليا في إحباط نقل سفارتها إلى القدس

طلب إسرائيلي بخصم جديد على أموال المقاصة الفلسطينية

طلب إسرائيلي بخصم جديد على أموال المقاصة الفلسطينية

منوعات

وفاة الإعلامية السورية مايا كوجك.. وخطيبها المخرج ينعاها بكلمات مؤثرة

وفاة الإعلامية السورية مايا كوجك.. وخطيبها المخرج ينعاها بكلمات مؤثرة

دينا: تزوجت 9 مرات وفيفي عبده أنقذتني بعدما أقدمت على الانتحار

دينا: تزوجت 9 مرات وفيفي عبده أنقذتني بعدما أقدمت على الانتحار

ما هي العادة التي لازمت فاتن حمامة في رمضان منذ طفولتها حتى الأمومة؟

ما هي العادة التي لازمت فاتن حمامة في رمضان منذ طفولتها حتى الأمومة؟

عمرو أديب يكشف سبب اعتداء أحمد الفيشاوي عليه

عمرو أديب يكشف سبب اعتداء أحمد الفيشاوي عليه

حلا شيحة ترفض التمثيل مع عادل إمام

حلا شيحة ترفض التمثيل مع عادل إمام

الدكتورة خلود تكشف ما تخجل منه في جسدها

الدكتورة خلود تكشف ما تخجل منه في جسدها

ميغان ماركل زوجة الأمير هاري تضع مولودها الأول

ميغان ماركل زوجة الأمير هاري تضع مولودها الأول

فيفي عبده &#34;تفقد أعصابها&#34; في أولى حلقات &#34;رامز في الشلال&#34;

فيفي عبده "تفقد أعصابها" في أولى حلقات "رامز في الشلال"

راغب علامة: انتهت علاقتي بأحلام.. وأحمل جنسية أخرى غير اللبنانية

راغب علامة: انتهت علاقتي بأحلام.. وأحمل جنسية أخرى غير اللبنانية

وفاة محسنة توفيق عن عام يُناهز الـ 80 عاما بعد صراع مع المرض

وفاة محسنة توفيق عن عام يُناهز الـ 80 عاما بعد صراع مع المرض

عربي

داعية كويتي يرد على من يقول إن &#34;الفلسطينيين باعوا أرضهم&#34;

داعية كويتي يرد على من يقول إن "الفلسطينيين باعوا أرضهم"

الصادق المهدي: حزب الأمة لم يشترك بالحكم في ظل نظام البشير

الصادق المهدي: حزب الأمة لم يشترك بالحكم في ظل نظام البشير

شاهد: إسقاط طائرة حربية لحكومة الوفاق جنوب طرابلس والقبض على قائدها

شاهد: إسقاط طائرة حربية لحكومة الوفاق جنوب طرابلس والقبض على قائدها

السودان تكشف عن أملاك عمر البشير في الخرطوم

السودان تكشف عن أملاك عمر البشير في الخرطوم