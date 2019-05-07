مُسلح يحتجز رهائن في متجر جنوب فرنسا

رام الله - دنيا الوطنقالت الشرطة الفرنسية: "إن مسلحاً احتجز عدة رهائن في متجر بضواحي مدينة تولوز جنوب البلاد، مساء الثلاثاء".ولم تتأكد السلطات من هوية محتجز الرهائن أو عدد المحتجزين، فيما لم تتضح بعد دوافع الهجوم، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وتوجهت قوات الشرطة الخاصة إلى المتجر الموجود في بلدة بلانياك قرب مطار تولوز، والذي شهد الحادثة.وتقول القناة الثالثة الفرنسية: "إن محتجز الرهائن، طالب بالحديث مع أحد المتفاوضين".