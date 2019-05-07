إعلام معبر (إيرز): المعبر سيكون مغلقاً غداً الثلاثاء والعمل عليه فقط للمرضى
رام الله - دنيا الوطن
أكد المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون/ إيرز، أن المعبر سيكون مغلقاً غداً الثلاثاء، بشكل كامل أمام حركة المغادرين والقادمين.
وأوضح المكتب الإعلامي، أنه سيسمح فقط بمغادرة وعودة الحالات الإنسانية "المرضى" والطارئة منها، والمنقولة بسيارات الإسعاف.
أكد المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون/ إيرز، أن المعبر سيكون مغلقاً غداً الثلاثاء، بشكل كامل أمام حركة المغادرين والقادمين.
وأوضح المكتب الإعلامي، أنه سيسمح فقط بمغادرة وعودة الحالات الإنسانية "المرضى" والطارئة منها، والمنقولة بسيارات الإسعاف.
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