إعلام معبر (إيرز): المعبر سيكون مغلقاً غداً الثلاثاء والعمل عليه فقط للمرضى

رام الله - دنيا الوطنأكد المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون/ إيرز، أن المعبر سيكون مغلقاً غداً الثلاثاء، بشكل كامل أمام حركة المغادرين والقادمين.وأوضح المكتب الإعلامي، أنه سيسمح فقط بمغادرة وعودة الحالات الإنسانية "المرضى" والطارئة منها، والمنقولة بسيارات الإسعاف.