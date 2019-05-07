شؤون فلسطينية

إعلام معبر (إيرز): المعبر سيكون مغلقاً غداً الثلاثاء والعمل عليه فقط للمرضى

إعلام معبر (إيرز): المعبر سيكون مغلقاً غداً الثلاثاء والعمل عليه فقط للمرضى
رام الله - دنيا الوطن
أكد المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون/ إيرز، أن المعبر سيكون مغلقاً غداً الثلاثاء، بشكل كامل أمام حركة المغادرين والقادمين.

وأوضح المكتب الإعلامي، أنه سيسمح فقط بمغادرة وعودة الحالات الإنسانية "المرضى" والطارئة منها، والمنقولة بسيارات الإسعاف.

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