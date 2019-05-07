شؤون فلسطينية

مجدلاني: تنفيذية المنظمة اتفقت على تنقية الأجواء الفلسطينية الداخلية

مجدلاني: تنفيذية المنظمة اتفقت على تنقية الأجواء الفلسطينية الداخلية
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني: إن اجتماع التنفيذية، الذي عقد اليوم، بحث نتائج عدوان الاحتلال على غزة والتحركات المقبلة للقيادة على المستوى الدولي؛ للجم هذا العدوان. 

وأضاف مجدلاني لإذاعة (صوت فلسطين)، أنه تم التوافق على إصدار بيان لتنفيذية المنظمة، يتعلق بتداعيات عدوان الاحتلال على قطاع غزة، والخسائر التي نجمت عنه، إضافة لموقف المجتمع الدولي، الذي ساوى بين الضحية والجلاد، ولم يكن بمستوى الحدث.  

وأوضح مجدلاني، أن هناك عديد الخطوات التي تم الاتفاق عليها، منها ما يتعلق بتنقية الأجواء الفلسطينية الداخلية، وتحضيرات انعقاد جلسة المجلس المركزي، التي سيُعلن عنها بعد استكمال كافة التحضيرات والترتيبات لانعقادها بنجاح. 

وفي اطار تحركات القيادة على المستوى الدولي، أكد عضو تنفيذية المنظمة، أن مبعوثين شخصيين للرئيس محمود عباس، سيسلمون رسائله لعدد من قادة العالم، في كل من: الباكستان والصين والاتحاد الأفريقي وكندا وأستراليا واليابان، ودول أخرى. 

وشدد مجدلاني في السياق على أهمية مبادرة أندونيسيا التي ترأس مجلس الأمن؛ لعقد جلسة طارئة للمجلس تتعلق بتطورات الأوضاع في فلسطين، مُعلناً أن وزير الشؤون الخارجية، رياض المالكي، في طريقه لنيويورك؛ للتحضير لهذه الجلسة التي قد يحضرها الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو. 

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