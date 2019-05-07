شؤون فلسطينية

النخالة: كان يفصلنا ساعات قليلة لقصف تل أبيب والمعركة الأخيرة كانت مناورة بالذخيرة الحية

النخالة: كان يفصلنا ساعات قليلة لقصف تل أبيب والمعركة الأخيرة كانت مناورة بالذخيرة الحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي، أن المعركة الكبيرة مع الاحتلال الاسرائيلي، قادمة لا محالة، لافتا إلى أن ما حصل في غزة مناولة بالذخيرة الحية، استعدادا للمعركة الكبرى، قائلا: "كان أمامنا وقت قصير جداً لقصف تل أبيب".

جاء ذلك في مقابلة عبر شاشة (الميادين) الفضائية، قائلا: "يوجد اتفاقات ضمنية بين قوى المقاومة الفلسطينية بالرد على اعتداءات الاحتلال فورا"، مضيفا: "كنا مع حركة حماس في القاهرة، وأخذنا قرارا مشتركا لتفعيل غرفة العلميات المشتركة للرد على الاحتلال"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المعركة الاخيرة كانت فقط عبارة عن مناورة بالذخيرة الحية.

ووجه النخالة، شكره إلى يحيى السنوار قائد حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في قطاع غزة، على التعاون التام، والتفاعل سوياً مع قرار الرد على الاحتلال الاسرائيلي، رافضا معادلة ان يقصف الاحتلال منازل المواطنين دون الرد عليه.



يتبع.. 

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