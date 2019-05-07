"مقبرة الطيران" أين تُركن الطائرات عند الوصول لسن التقاعد؟

خاص دنيا الوطن - حياة أبو عيادةعند وصول الطائرة لسن التقاعد، أي الخروج من الخدمة، وانتهاء زمنها الافتراضي، وبعد أن أمضت سنوات الخدمة محلقة، وخوضها غمار الحروب وتحقيق الانتصارات، وقيامها بالنقل الجوي، فإنها تقطع مسافات طويلة؛ لتصل في الختام لخط جوي يودي بها إلى صحراء، ركن فيها ملايين المقاتلات والطائرات تحت أشعة الشمس، لمكان يُعرف بمقبرة الطيران.تصطف الطائرات الحربية والمدنية بأنواعها كافة، جنباً إلى جنب، في صحراء توسون بولاية أريزونا الأميركية، التي تضم أكبر المقابر التي تم إنشاؤها منذ عام 1946 لتخزين المقاتلات الحربية والفائض لدى وزارة الدفاع الأمريكية، ومؤخراً كبرت؛ لتصبح المكان الذي يتم فيه تخزين جميع طائرات الحكومة الأمريكية المعطلة.مقبرة أريزونا ليست الوحيدة، لكنها الأكبر، حيث تستضيف أستراليا في صحرائها الشمالية، أكبر مقبرة طائرات مدنية في العالم، كما يوجد حوالي عشر مقابر أخرى في المملكة المتحدة وقيرغيزستان وكندا وإسبانيا وروسيا والصين، وتضم بقايا العديد من طائرات الركاب والبضائع الكبيرة، والطيران المدني الذي خرج من الخدمة التابع للدولة.في مقبرة الطيران، يتم صيانة الطائرات التي أصيبت بأعطال، وتسمح الولايات المتحدة للدول الأخرى بشراء قطع غيار أو طائرات كاملة منه، حيث تضم حوالي 350 ألف قطعة غيار ما بين قطع إلكترونية ومحركات ووصلات كهربائية، مما يساهم في خفض الكلفة العامة للصيانة.وعن سبب اختيار الصحاري لتكون مكاناً لمقبرة الطيران، فيرجع ذلك لأن الرطوبة منخفضة، والأمطار نادرة والمناخ الجاف يقلل من الصدأ وتآكل هياكل الطائرات، كما أن الأرض صلبة ولا تحتاج إلى رصف، وبالتالي تجنب تكاليف إنشاء أرضية إسمنتية.ختاماً لن يكون هناك شعور أصعب من أن يقود الكابتن طائرته إلى مثواها الأخير في مقبرة الطائرات؛ ليودع قطعة من روحه، وعن العمر الافتراضي للطائرات، فالهيئات المتخصصة في شؤون الطيران، تقول إنه متباين، لكنها لا تتعدى مدة تتراوح ما بين 25 و30 عاماً، إذ تصبح غير آمنة.