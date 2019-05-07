أبو ظريفة: الغرفة المشتركة والهيئة سيتدارسون شكل الرد على أي خرق للاحتلال بالمسيرات

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن مسيرات العودة يوم الجمعة المقبل، ستتواصل بشكلها الطبيعي السلمي.وقال أبو ظريفة لـ"دنيا الوطن": "معادلة الهدوء مقابل الهدوء، وإطلاق يد الاحتلال دون الدفاع عن أنفسنا لم تعد تنطلي، فنحن ملتزمون إذا التزم الاحتلال، وأي خرق يقترفه الاحتلال، فإن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، وغرفة العمليات المشتركة سيتدارسون شكل الرد".وأضاف: "سنحافظ على الطابع السلمي لمسيرات العودة، وعلينا أن نوصل رسالة الجميع إزاء كافة المحاولات التي ترمي للضغط من أجل إيقاف هذه المسيرات، بأن هذه المسيرات مستمرة، ولن تتوقف إلا بتحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها".ودعا أبو ظريفة، الجماهير الفلسطينية، للمشاركة في الجمعة الـ (58) للتأكيد على استمرارية مسيرات العودة وكسر الحصار، ورفضاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واحتفاءً بما حققته المقاومة.وحول الأدوات التي ستستخدم بالمسيرات، أكد أنها ستكون مسيرة سلمية ككل يوم جمعة، لافتاً إلى أن الهيئة تحاول تجنيب الجماهير الفلسطينية، من أي ردة فعل إسرائيلية.واعتبر أبو ظريفة، أن الجمعة المقبل، لها سمة مختلفة، كونها هي الجمعة الأولى بعد جولة التصعيد الأخيرة على قطاع غزة، منوهاً إلى أن الهيئة، ستراقب إلى أي مدى سيلتزم الاحتلال بتفاهمات وقف إطلاق النار.