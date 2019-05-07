42% من يهود أمريكا يعتقدون أن ترامب متحيز لصالح إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس) أن استطلاعًا شاملًا فحص مواقف الجمهور الأمريكي تجاه إسرائيل، وأظهر وجود فجوات كبيرة بين الأميركيين الذين ينتمون إلى مجموعات دينية مختلفة.ووفقًا للمسح الذي أجراه معهد (بيو)، يدعم الكاثوليك والمسيحيون السود وغير المتدينين الحكومة الإسرائيلية بمعدلات أقل من المسيحيين الإنجيليين.وكشف الاستطلاع أيضًا أن 42٪ من اليهود الأمريكيين، يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب متحيز جدًا لصالح إسرائيل، وأجاب 47٪ أن سياسته متوازنة، فيما قال 5٪ فقط بأنها منحازة لصالح الفلسطينيين.وتم نشر استطلاع (بيو)، أحد أكبر معاهد البحث في الولايات المتحدة، قبل أسبوعين، وعرض فجوات كبيرة بين آراء الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة تجاه الحكومة الإسرائيلية، ووجد الاستطلاع أن ما يقرب من ثلثي الديمقراطيين لديهم نظرة سلبية للحكومة الإسرائيلية.ويوم الاثنين، نشر المعهد بيانات إضافية عن هذا الموضوع، حسب الجماعات الدينية، وتضمنت البيانات الجديدة إجابات أعضاء مختلف المجموعات على السؤال: "هل سياسة الرئيس ترامب في الشرق الأوسط منحازة للغاية لصالح إسرائيل، أو منحازة للغاية لصالح الفلسطينيين أم أنها متوازنة؟"ومن بين المسيحيين الإنجيليين، قال 72٪ إن سياسات ترامب متوازنة، بينما قال 15٪ فقط أن الرئيس متحيز للغاية لصالح إسرائيل. ويعتقد الإنجيليون أن إنشاء دولة إسرائيل هو دليل على حقيقة نبوءات الكتاب المقدس، فيما يعتقد البعض الآخر، أن إسرائيل ستسرع عودة يسوع المسيح ونهاية العالم، وهي إحدى مجموعات الدعم الأكثر أهمية لترامب في السياسة الأمريكية، حيث دعمه أكثر من 80% منهم في انتخابات 2016.وأظهر الاستطلاع أن الإنجيليين هم أكثر مجموعة مسيحية تدعم الحكومة الإسرائيلية، وأن التأييد للحكومة بين المسيحيين من تيارات أخرى أقل بكثير. ومن بين الإنجيليين، قال 61٪ من المستطلعين إن لديهم رأيًا إيجابيًا عن الحكومة الإسرائيلية، و32٪ فقط قالوا بأن لديهم رأي سلبي.من ناحية أخرى، قال 49٪ من الكاثوليك أن لديهم رأيًا سلبيًا في الحكومة الإسرائيلية، مقارنة بـ 42٪ كانوا إيجابيين حيالها. ومن بين المسيحيين الذين ينتمون إلى كنائس السود في الولايات المتحدة، قال 61٪ إن لديهم رأيًا سلبيًا في الحكومة الإسرائيلية و26٪ فقط يؤيدونها، مما يشير إلى أن الصراع الصعب بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس السابق باراك أوباما، أول رئيس من السود، يواصل التأثير على الموقف تجاه إسرائيل بين السكان السود في البلاد. ولم تتضمن البيانات الجديدة تقسيما بشأن موقف اليهود من الحكومة الإسرائيلية.أما المجموعة التي سجلت أدنى مستويات الدعم للحكومة الإسرائيلية فهي مجموعة الذين يعتبرون أنفسهم لا ينتمون إلى دين. فقد قال 66٪ إن رأيهم بالحكومة الإسرائيلية سلبي. وقال 47٪ من أفراد العينة بأن سياسة ترامب كانت منحازة لصالح إسرائيل، مقارنة بـ 38٪ قالوا إن سياسته متوازنة. ويُعرّف حوالي ربع الأميركيين أنفسهم اليوم على أنهم لا ينتمون إلى دين، وترتفع نسبتهم بين السكان بشكل عام بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم وجود هوية دينية متزايدة بين الشباب.