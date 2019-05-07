حماس: المقاومة أثبتت انها درع الشعب خلال جولة التصعيد الاخيرة

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن المقاومة خلال جولة التصعيد الاخيرة، أثبتت انها درع الشعب، وخريطة عمل لمواجهة (صفقة القرن)، من خلال استثمار عوامل القوة في الحركة الوطنية الفلسطينية، والقادرة على فرض ارادتها على الأطراف المختلفة.وقالت الحركة في تصريح لها جاء على لسان الناطق باسم حازم قاسم: "الاستناد الى الفعل المقاوم العسكري والجماهيري، باستطاعته الضغط على كل الأطراف التي تحاول الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني بأرضه ومقدساته".وبين قاسم أن المقاومة، ضاعفت حالة الوحدة الميدانية والسياسية، في تأثير الفعل المقاوم، ومنعت الاحتلال من أي محاولة للتأثير على الموقف الداخلي.وأشار قاسم إلى أن القضية الفلسطينية، امام تحديات كبيرة، يلزم المزاوجة بين عوامل القوة التي تجسدت في الجولة الاخيرة، منوها في الوقت ذاته إلى ان المطلوب من قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، الانخراط في مسار المقاومة عبر شراكة حقيقية، وذلك إذا كانت صادقة في مواجهة ما يسمى بـ (صفقة القرن).