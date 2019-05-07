شؤون فلسطينية

محكمة إسرائيلية تفرج عن المستوطن قاتل الشهيدة عائشة الرابي

محكمة إسرائيلية تفرج عن المستوطن قاتل الشهيدة عائشة الرابي
قاتل المواطنة عائشة الرابي
رام الله - دنيا الوطن
قضت محكمة إسرائيلية، بالإفراج عن المستوطن قاتل الشهيدة عائشة الرابي، وفرضت عليه الإقامة الجبرية.

وادّعى محامي المستوطن أن "قرار المحكمة يدل على ضعف الأدلة والقرائن التي تم جمعها ضد موكله"، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

يذكر أن الرابي من قرية بديا في محافظة سلفيت، ام لثمانية أبناء، استشهدت في الثاني عشر من شهر تشرين أول/أكتوبر العام الماضي، بعد أن ألقى مستوطن صخرة على المركبة التي كانت تستقلها مع زوجها وابنتها (9 أعوام) في طريقهم إلى قريتهم، فاخترقت الجزء العلوي من الزجاج الأمامي، وأصابتها بقوة في رأسها، ما أدى إلى استشهادها على الفور أمام ناظري عائلتها.

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