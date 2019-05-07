رئيس بلدية بيت لحم وأبو سيف يبحثان مشروع بيت لحم عاصمة الثقافة العربية





وأشار أيضا إلى عمل البلدية على مؤتمر المغتربين في شهر تموز من العام 2019. كما قال سلمان: "سنعمل مع المدن المتوأمة العديدة التي يزيد عددها عن 90 مدينة من حول العالم للمشاركة وسيساهمون في ابراز الحدث في مدنهم ودولهم".





وأكد أنه يجب أن لا يقف أي عامل عائقاً على تنفيذ هذا المشروع وبطريقة ناجحة وخاصة الجانب المادي فالمؤسسات جميعها عليها مسؤولية مجتمعية تجاه بيت لحم وتجاه هذا الحدث الهام.



من جانبه تحدث أبو سيف عن أهمية بيت لحم وأهمية إبراز الجانب الديني والروحاني لبيت لحم، ومن الهام تسليط الضوء على مكانتها عالمياً، كما أكد أنه من الضروري تنظيم العمل لضمان النجاح وخلق حدث عالمي في العام 2020، وتحدث عن أهمية اختيار شعار يتم إستخدامه في كافة المطبوعات والوسائل المرئية، وأكد على أهمية تنظيم فعاليات عن بيت لحم في العواصم العربية. هذا وتطرق إلى أهمية التعاون مع الأدباء والكتاب في المهجر وخاصة في تشيلي واحضارهم إلى بيت لحم مشيراً أن الوزارة تخطط لعقد مؤتمر الأدب الفلسطيني باللغة الإسبانية في العام ذاته.



بدوره أشار غزاوي إلى أنه في هذه المرحلة يجب أن يكون الجميع عملياً لإقتراب الموعد، وتحدث أن برنامج الحدث سيضم البرنامج الرسمي وخاصة أن الحدث وطني وهو مشروع دولة، وبرنامج اخر شعبي.







رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس بلدية بيت لحم المحامي، أنطون سلمان اليوم الثلاثاء في دار البلدية وزير الثقافة الجديد د.عاطف أبو سيف، بحضور وكيل الوزارة السيد جاد غزاوي ومدير مكتب وزارة الثقافة في بيت لحم السيد زهير طميزي ووفد الوزارة المرافق، وعضو المجلس البلدي المهندس جودة مرقص.بداية بارك سلمان لأبو سيف توليه منصب وزير الثقافة متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة، وتحدث سلمان عن عمل بلدية بيت لحم بما يخص بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020 مشيراً إلى المسودة الأولية التي عملت عليها البلدية لبرنامج المشروع والذي يتضمن برنامج بلدية بيت لحم ومؤسسات المحافظة المختلفة وإقتراحات لهيكلية الحدث والإفتتاحية واللجان.