قوات الاحتلال تحتجز فتيين قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فتيين قرب الحرم الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة من مدينة الخليل.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال المتواجدة على الحواجز العسكرية قرب الحرم الإبراهيمي، احتجزت الطفلين مصطفى رائد المحتسب (14 عاما) ووسام عبد الرزاق السلايمة (15 عاما)، بعد أن أوقفتهما وفتشتهما.
احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فتيين قرب الحرم الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة من مدينة الخليل.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال المتواجدة على الحواجز العسكرية قرب الحرم الإبراهيمي، احتجزت الطفلين مصطفى رائد المحتسب (14 عاما) ووسام عبد الرزاق السلايمة (15 عاما)، بعد أن أوقفتهما وفتشتهما.
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