قوات الاحتلال تحتجز فتيين قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل

رام الله - دنيا الوطناحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فتيين قرب الحرم الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة من مدينة الخليل.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال المتواجدة على الحواجز العسكرية قرب الحرم الإبراهيمي، احتجزت الطفلين مصطفى رائد المحتسب (14 عاما) ووسام عبد الرزاق السلايمة (15 عاما)، بعد أن أوقفتهما وفتشتهما.