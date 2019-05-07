داعية كويتي: من يقول إن "الفلسطينيين باعوا أرضهم" أعمى الضمير والذمة والأخلاق





وتابع: "أما من يروجها لغايات سياسية فهو الانحطاط وليس بعد الانحطاط من ذم".









ووجه الداعية الكويتي، محمد العوضي، هجومه لمن يقول إن "الفلسطينيين باعوا أرضهم"، مرفقا بعض الصور لتشييع فلسطيينين جثمامين مواطنين استشهدوا خلال التصعيد الإسرائيليي الأخير على قطاع غزة.وقال عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لم أسمع في حياتي حقارة في الافتراء أعظم من فرية أن: ( الفلسطينيون باعوا أرضهم )".وأضاف العوضي: "من يرددها مقتنعاً بها بعد كل هذه التضحيات والبطولات في غزة و فلسطين ليس فقط أعمى البصر والبصيرة بل هو أعمى الضمير والذمة والأخلاق".