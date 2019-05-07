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الصادق المهدي: حزب الأمة لم يشترك بالحكم في ظل نظام البشير

الصادق المهدي: حزب الأمة لم يشترك بالحكم في ظل نظام البشير
الصادق المهدي
رام الله - دنيا الوطن
قال الصادق المهدي رئيس حزب الأمة في السودان: إن الحزبَ  لم يشترك في الحكم في ظل نظام البشير، ولكنه كان مع فكرة الحوار مع النظام السابق بهدف تفكيكِ النظام  وكسب تأييدِ المجتمع الدولي.

وكشف المهدي في حديث خاص لـ (التلفزيون العربي) أن نظامَ البشير عرض عليهم تقاسمَ السلطة مناصفةً ولكنهم رفضوا.

وفي معرِض حديثه عن ثورة الشارع في وجهِ نظام البشير، قال الصادق المهدي: إن البشير طلب من قادة الأجهزة الأمنية فضَ الإعتصام بالقوة ومهما كان الثمن لكن قادةَ الأجهزة الأمنية رفضوا طلبه وقرروا ابعاده، واعتبر أنه لولا المجلسُ العسكري لحصلت مجزرةٌ في ساحة الإعتصام.

وأكد رئيس حزب الأمة أكد أنه لن يترشح لأي منصب تنفيذي في السودان، وأن رئاسةَ حزب الأمة من بعده لن تكون بالتوريث، بل  بالانتخاب من خلال المؤتمر العام للحزب

وحول زيارةِ بعض الشخصيات من حزب الأمة لدولة الإمارات العربية المتحدة وما فهم عنها من انها تحدد اتجاهَ الحزب نحو محور المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، أكد الصادقُ المهدي أن حزبه سيدعو لمؤتمر وطني داخل السودان لجعل السياسة الخارجية متوازنةًَ وبعيدةً عن التوترات، إضافة الى انه كرئيس لمنتدى الوسطية، يريد أن يتبني مشروعَ صلح بين السنة والشيعة وبين دول مجلس التعاون الخليجي ومعاهدات أمن بين العرب والإيرانيين والأتراك لتحقيق الأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وعن مشاركة السودان في حرب اليمن، قال المهدي ان الموقفَ منها سيَُقَررُ ضمن المؤتمر المعني بتحديد السياسة الخارجية للسودان.

الصادق المهدي وفي حديثه الخاص للتلفزيون العربي اعتبرَ ان الحكومةَ المصريةَ  أخطأت في َحقه شخصيا، لكن الشعبَ المصريَ تضامن معه.

 

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