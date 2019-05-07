شؤون فلسطينية

شعث يشيد بدور الجالية الفلسطينية بأستراليا في إحباط نقل سفارتها إلى القدس

شعث يشيد بدور الجالية الفلسطينية بأستراليا في إحباط نقل سفارتها إلى القدس
رام الله - دنيا الوطن
أشاد د. نبيل شعث مستشار الرئيس للعلاقات الدولية رئيس دائرة شؤون المغرتبين، بدور الجالية الفلسطينية بأستراليا في إحباط نقل سفارتها إلى القدس، داعياً إياها لمضاعفة حجم تاثيرها على دوائر صنع القرار.

جاء ذلك خلال استقباله الناشط الفلسطيني منير محاجنة احد قادة الجالية الفلسطينية في استراليا بحضور نهاد ابو غوش مستشار رئيس الدائرة.

واطلع شعث خلال اللقاء على اوضاع الجالية الفلسطينية في استراليا والجهود التي يبذلها المغتربين الفلسطينيين في دعم القضية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته، اضافة الى علاقات الجالية بمكونات المجتمع الاسترالي وممثلي الجاليات الاخرى في القارة.

وعرض شعث في اللقاء رؤيته لتوحيد الجاليات الفلسطينية في العالم في اطار اتحاد عالمي للجاليات يبنى على اسس وطنية ديمقراطية تعددية، مؤكدا الحاجة لتطوير الخدمات التي تقدمها دائرة شؤون المغتربين والمؤسسات الوطنية بشكل عام للجاليات الفلسطينية وابناءها بما في ذلك تنظيم زيارات لابناء المغتربين واقامة معسكرات شبابية وخدمات ثقافية وتعليمية واستشارية.

واشار شعث بالجهود التي تبذلها الجالية الفلسطينية في استراليا في التاثير على المجتمع الاسترالي والتي ساهمت مؤخرا في فوز مرشح حزب العمال الاسترالي وهزيمة مرشح اليمين المتطرف الذي ينتمي له رئيس الوزراء موريسون، وهي النتيجة التي قادت الى احباط مساعي نقل السفارة الاسترالية من تل ابيب الى القدس على غرار ما فعله الرئيس الامريكي ترامب.

وقال شعث ان نشاط الجالية وحيويتها وتحالفها مع القوى المحبة للسلام والعدالة في استراليا تشكل نموذجا ايجابيا لعموم الجاليات في العالم والتي يمكن لها ان تضاعف من حجم تاثيرها على دوائر صنع القرار في بلدان اقامتها.

واضاف ان توحيد الجاليات وتطوير العلاقات بينها وبين مؤسسات الوطن وخاصة دائرة شؤون المغتربين سوف يساهم في تطوير دور الجاليات الفلسطينية في بلدان المهجر خدمة للمشروع الوطني الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

محكمة إسرائيلية تفرج عن المستوطن قاتل الشهيدة عائشة الرابي

محكمة إسرائيلية تفرج عن المستوطن قاتل الشهيدة عائشة الرابي

شاهد: إسرائيل تبدأ ببناء جدار خرساني على حدود قطاع غزة

شاهد: إسرائيل تبدأ ببناء جدار خرساني على حدود قطاع غزة

رئيس بلدية بيت لحم وأبو سيف يبحثان مشروع بيت لحم عاصمة الثقافة العربية

رئيس بلدية بيت لحم وأبو سيف يبحثان مشروع بيت لحم عاصمة الثقافة العربية

قوات الاحتلال تحتجز فتيين قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل

قوات الاحتلال تحتجز فتيين قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل

قوات الاحتلال تخطر 15 عائلة في الأغوار الشمالية بالطرد

قوات الاحتلال تخطر 15 عائلة في الأغوار الشمالية بالطرد

شاهد: لحظة استهداف المدفعية الإسرائيلية عناصر من المقاومة وسط القطاع

شاهد: لحظة استهداف المدفعية الإسرائيلية عناصر من المقاومة وسط القطاع

&#34;الشعبية&#34; تدعم فنزويلا في معركتها ضد العدوان &#34;الامبريالي الأمريكي&#34;

"الشعبية" تدعم فنزويلا في معركتها ضد العدوان "الامبريالي الأمريكي"

منظمة التحرير تطالب الحماية الدولية للفلسطينيين واستئناف جهود السلام

منظمة التحرير تطالب الحماية الدولية للفلسطينيين واستئناف جهود السلام

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

رئيس بلدية بيت لحم وأبو سيف يبحثان مشروع بيت لحم عاصمة الثقافة العربية

رئيس بلدية بيت لحم وأبو سيف يبحثان مشروع بيت لحم عاصمة الثقافة العربية

قوات الاحتلال تحتجز فتيين قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل

قوات الاحتلال تحتجز فتيين قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل

قوات الاحتلال تخطر 15 عائلة في الأغوار الشمالية بالطرد

قوات الاحتلال تخطر 15 عائلة في الأغوار الشمالية بالطرد

شعث يشيد بدور الجالية الفلسطينية بأستراليا في إحباط نقل سفارتها إلى القدس

شعث يشيد بدور الجالية الفلسطينية بأستراليا في إحباط نقل سفارتها إلى القدس

&#34;الشعبية&#34; تدعم فنزويلا في معركتها ضد العدوان &#34;الامبريالي الأمريكي&#34;

"الشعبية" تدعم فنزويلا في معركتها ضد العدوان "الامبريالي الأمريكي"

وفد طبي تشيلي متخصص يُجري عمليات نوعية ومعقدة لأطفال بغزة

وفد طبي تشيلي متخصص يُجري عمليات نوعية ومعقدة لأطفال بغزة

سلطة النقد: انكماش مؤشر الضفة الغربية لأدنى قيمة له في نحو عامين

سلطة النقد: انكماش مؤشر الضفة الغربية لأدنى قيمة له في نحو عامين

الأشغال بغزة تصرف 1000 دولار لأصحاب المنازل المدمرة بالتصعيد الأخير

الأشغال بغزة تصرف 1000 دولار لأصحاب المنازل المدمرة بالتصعيد الأخير

منوعات

وفاة الإعلامية السورية مايا كوجك.. وخطيبها المخرج ينعاها بكلمات مؤثرة

وفاة الإعلامية السورية مايا كوجك.. وخطيبها المخرج ينعاها بكلمات مؤثرة

دينا: تزوجت 9 مرات وفيفي عبده أنقذتني بعدما أقدمت على الانتحار

دينا: تزوجت 9 مرات وفيفي عبده أنقذتني بعدما أقدمت على الانتحار

ما هي العادة التي لازمت فاتن حمامة في رمضان منذ طفولتها حتى الأمومة؟

ما هي العادة التي لازمت فاتن حمامة في رمضان منذ طفولتها حتى الأمومة؟

عمرو أديب يكشف سبب اعتداء أحمد الفيشاوي عليه

عمرو أديب يكشف سبب اعتداء أحمد الفيشاوي عليه

حلا شيحة ترفض التمثيل مع عادل إمام

حلا شيحة ترفض التمثيل مع عادل إمام

الدكتورة خلود تكشف ما تخجل منه في جسدها

الدكتورة خلود تكشف ما تخجل منه في جسدها

ميغان ماركل زوجة الأمير هاري تضع مولودها الأول

ميغان ماركل زوجة الأمير هاري تضع مولودها الأول

فيفي عبده &#34;تفقد أعصابها&#34; في أولى حلقات &#34;رامز في الشلال&#34;

فيفي عبده "تفقد أعصابها" في أولى حلقات "رامز في الشلال"

راغب علامة: انتهت علاقتي بأحلام.. وأحمل جنسية أخرى غير اللبنانية

راغب علامة: انتهت علاقتي بأحلام.. وأحمل جنسية أخرى غير اللبنانية

وفاة محسنة توفيق عن عام يُناهز الـ 80 عاما بعد صراع مع المرض

وفاة محسنة توفيق عن عام يُناهز الـ 80 عاما بعد صراع مع المرض

عربي

الصادق المهدي: حزب الأمة لم يشترك بالحكم في ظل نظام البشير

الصادق المهدي: حزب الأمة لم يشترك بالحكم في ظل نظام البشير

الجزيرة: مقتل جنديين مصريين وإصابة 5 بهجومين جنوبي العريش

الجزيرة: مقتل جنديين مصريين وإصابة 5 بهجومين جنوبي العريش

بتوجيهات ملكية.. قرار سعودي جديد بشأن القطريين

بتوجيهات ملكية.. قرار سعودي جديد بشأن القطريين

مجدداً.. نجل مبارك يُعلّق حول (صفقة القرن)

مجدداً.. نجل مبارك يُعلّق حول (صفقة القرن)