شعث يشيد بدور الجالية الفلسطينية بأستراليا في إحباط نقل سفارتها إلى القدس

رام الله - دنيا الوطنأشاد د. نبيل شعث مستشار الرئيس للعلاقات الدولية رئيس دائرة شؤون المغرتبين، بدور الجالية الفلسطينية بأستراليا في إحباط نقل سفارتها إلى القدس، داعياً إياها لمضاعفة حجم تاثيرها على دوائر صنع القرار.جاء ذلك خلال استقباله الناشط الفلسطيني منير محاجنة احد قادة الجالية الفلسطينية في استراليا بحضور نهاد ابو غوش مستشار رئيس الدائرة.واطلع شعث خلال اللقاء على اوضاع الجالية الفلسطينية في استراليا والجهود التي يبذلها المغتربين الفلسطينيين في دعم القضية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته، اضافة الى علاقات الجالية بمكونات المجتمع الاسترالي وممثلي الجاليات الاخرى في القارة.وعرض شعث في اللقاء رؤيته لتوحيد الجاليات الفلسطينية في العالم في اطار اتحاد عالمي للجاليات يبنى على اسس وطنية ديمقراطية تعددية، مؤكدا الحاجة لتطوير الخدمات التي تقدمها دائرة شؤون المغتربين والمؤسسات الوطنية بشكل عام للجاليات الفلسطينية وابناءها بما في ذلك تنظيم زيارات لابناء المغتربين واقامة معسكرات شبابية وخدمات ثقافية وتعليمية واستشارية.واشار شعث بالجهود التي تبذلها الجالية الفلسطينية في استراليا في التاثير على المجتمع الاسترالي والتي ساهمت مؤخرا في فوز مرشح حزب العمال الاسترالي وهزيمة مرشح اليمين المتطرف الذي ينتمي له رئيس الوزراء موريسون، وهي النتيجة التي قادت الى احباط مساعي نقل السفارة الاسترالية من تل ابيب الى القدس على غرار ما فعله الرئيس الامريكي ترامب.وقال شعث ان نشاط الجالية وحيويتها وتحالفها مع القوى المحبة للسلام والعدالة في استراليا تشكل نموذجا ايجابيا لعموم الجاليات في العالم والتي يمكن لها ان تضاعف من حجم تاثيرها على دوائر صنع القرار في بلدان اقامتها.واضاف ان توحيد الجاليات وتطوير العلاقات بينها وبين مؤسسات الوطن وخاصة دائرة شؤون المغتربين سوف يساهم في تطوير دور الجاليات الفلسطينية في بلدان المهجر خدمة للمشروع الوطني الفلسطيني.