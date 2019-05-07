شاهد: إسقاط طائرة حربية لحكومة الوفاق جنوب طرابلس والقبض على قائدها





رام الله - دنيا الوطننشرت مواقع إخبارية ليبية، صوراً قالت إنها للطيار الذي أسقطت طائرته أثناء إغارتها على وحدات تابعة للجيش الوطني في منطقة وادي الهيرة، إلى الجنوب من العاصمة الليبية طرابلس.وفي وقت لاحق أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي أن الطيار الذي قبض عليه بعد إسقاط طائرته، "مرتزق برتغالي"، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).وأوضحت أن الطيار يحمل الجنسية الإيطالية، أكدت مصادر أخرى أن التحقيقات الأولية مع قائد الطائرة الحربية التي أسقطت في وادي الهيرة، تقول إنه برتغالي.وفي وقت لاحق، أعلنت وكالة الأنباء الليبية أن الطائرة التي أسقطت في محور وادي الهيرة، من طراز ميراج "إف -1"، وأكدت أن قائدها يحمل الجنسية البرتغالية.إلى ذلك نقلت صحيفة المرصد الليبية عن اللواء عبد السلام الحاسي، قائد قوات "الجيش الوطني الليبي" في غرب البلاد، أنه تسلم الطيار الذي وصف بـ"المرتزق" وأعطاه الأمان وأمر بتقديم العلاج اللازم له.واتهم الحاسي "حكومة الوفاق الوطني" بأنها استأجرت هذا الطيار لقتل الليبيين بأموالهم، واصفا إيها في هذا السياق بأنها "حكومة العار والخزي والمرتزقة".