"الشعبية" تدعم فنزويلا في معركتها ضد العدوان "الامبريالي الأمريكي"

رام الله - دنيا الوطنسلمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين صباح هذا الْيَوْمَ الثلاثاء في مقر سفارة جمهورية فنزويلا في رام الله رسالة إدانة وشجب واستنكار للمحاولة الفاشلة للانقلاب المدعوم من أمريكا على الحكومة الشرعية والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.وتوجهت الجبهة في الرسالة بالتحية والدعم والإسناد لفنزويلا شعبًا وجيشًا وحكومة، وللرئيس نيكولاس مادورو الذي يقف بحزم في وجه الولايات المتحدة الأمريكية وعدوانها الإمبريالي.كما أشادت بقدرة الجيش الوطني الفنزويلي على إفشال هذه المحاولة الانقلابية، مدعومًا بإسناد شعبي يؤكد على تلاحم الشعب والجيش الفنزويلي، وتمسكهما بالحكومة الشرعية برئاسة مادورو، رغم الصعوبات التي تعيشها البلاد بفعل الحصار الاقتصادي والسياسي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية ومن يدور في فلكها من الدول التابعة والخاضعة لهيمنتها، ورغم كل محاولات التدخل والإغراء والابتزاز التي تمارسها.واعتبرت الجبهة أن من حق فنزويلا وشعبها وحكومتها وجيشها الوطني، أن تمارس حقها السيادي على أرض وطنها، وتدافع عنه وعن ثرواته المستهدفة في هذا التدخل الإمبريالي الأمريكي الخارج عن كل الأعراف والقوانين الدولية، والمهدد للسلم والأمن الدوليين.