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السودان تكشف عن أملاك عمر البشير في الخرطوم

السودان تكشف عن أملاك عمر البشير في الخرطوم
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة سودانية تفاصيل تحقيقات تجريها نيابة مكافحة الفساد مع الرئيس المعزول، عمر البشير، منذ الأحد الماضي، لافتةً إلى أن التحقيقات أظهرت امتلاكه عقارات بمناطق راقية في الخرطوم.

ونقلت صحيفة السوداني، اليوم الثلاثاء، عن مصادر وصفتها بـ "الموثوقة" أن "تحقيقات النيابة تركزت على العقارات والأرصدة بالمصارف بجانب المنازل التي يقطنونها والمكاتب التي يعملون فيها أفراد عائلة البشير".

وأشارت مصادر الصحيفة، إلى أن "النيابة أمرت المسجل العام للأراضي بتزويدها بالعقارات التي يتملكها الرئيس المعزول وأسرته في (العاصمة) الخرطوم والولايات الأخرى، كما وجهت نيابة التحقيقات، بنك السودان المركزي بتزويدها بأرصدة البشير وأسرته في جميع البنوك السودانية".

وأكدت المصادر توصل النيابة إلى استنتاج مفاده أن "البشير يمتلك عددا من العقارات بمناطق راقية بالخرطوم".

ويشهد السودان حالياً مرحلة انتقالية بعد عزل البشير، في 11 نيسان/أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية واسعة. وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق، عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولاً من مكونات الحراك الشعبي، ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق، كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

واستجوبت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، الأحد الماضي، البشير، الذي حكم السودان على مدى 30 عاما، في اتهامات تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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