شاهد: والد هدار غولدين توجه رسالةً للإسرائيليين: "ابني شهيد الجيش"

رام الله - دنيا الوطن

وجهت والدة الضابط الإسرائيلي المحتجز لدى المقاومة في قطاع غزة هدار غولدين، ليئا، رسالة عبر مقطع فيديو بثته على الإنترنت.





وقالت غولدين: "أنا أم ، أم أسيرة، حماس قتلت وخطفت ابني هدار، ابني الملازم أول هدار غولدين، هو شهيد للجيش وليس مفقود".





وأضافت غولدين: "عندما يزور مئات الآلاف من الإسرائيليين أبناءهم الشهداء في المقابر العسكرية، أبقى أنا في الأسر منذ 1740 يومًا، أكثر من أربع سنوات وتسعة أشهر، نحن محتجزون أسرى".



وتابعت: "هدار القائد البارز في لواء جفعاتي الذي أرسلتموه للمعركة في حرب الجرف الصامد هو شهيد للجيش الإسرائيلي وليس جثة، هدار ليست مفقود، لكنه محتجز من قبل حماس في غزة، على بعد ساعة بالسيارة من مكتب وزير الجيش في الكرياه في تل أبيب".



