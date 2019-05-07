اشتية يُوضح آلية صرف 180 مليون دولار مُقدمة من قطر لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن مبلغ 480 مليون دولار، الذي قدمته دولة قطر، سيسهم في حل جزء من المشاكل التي خلقتها قرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية.





وأشاد اشتية، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء، بالدعم القطري، الذي يسهم في تعزيز صمود الفلسطيني على أرضه.





وأوضح اشتية، أن المبلغ يشمل 300 مليون دولار، 50 مليون منها مقدمة كمنحة، و250 مليون منها كقرض موجهة لخزينة الحكومة على دفعات شهرية.





وأضاف: "بالإضافة إلى مبلغ 180 مليون دولار مقدمة كمساعدة معيشية وإنسانية وكهرباء لقطاع غزّة، تدار عبر مؤسسة قطر الخيرية العاملة في القطاع".





وعبّر اشتية عن شكره لدولة قطر الشقيقة، وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على دعم فلسطين، في ظل أزمة مالية خلقها الاحتلال، باقتطاع رواتب الأسرى والشهداء من أموال المقاصة.