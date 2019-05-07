شؤون فلسطينية

اشتية يُوضح آلية صرف 180 مليون دولار مُقدمة من قطر لقطاع غزة

اشتية يُوضح آلية صرف 180 مليون دولار مُقدمة من قطر لقطاع غزة
الرئيس يُكلف محمد اشتية برئاسة الحكومة المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن مبلغ 480 مليون دولار، الذي قدمته دولة قطر، سيسهم في حل جزء من المشاكل التي خلقتها قرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية.

وأشاد اشتية، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء، بالدعم القطري، الذي يسهم في تعزيز صمود الفلسطيني على أرضه.

وأوضح اشتية، أن المبلغ يشمل 300 مليون دولار، 50 مليون منها مقدمة كمنحة، و250 مليون منها كقرض موجهة لخزينة الحكومة على دفعات شهرية.

وأضاف: "بالإضافة إلى مبلغ 180 مليون دولار مقدمة كمساعدة معيشية وإنسانية وكهرباء لقطاع غزّة، تدار عبر مؤسسة قطر الخيرية العاملة في القطاع".

وعبّر اشتية عن شكره لدولة قطر الشقيقة، وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على دعم فلسطين، في ظل أزمة مالية خلقها الاحتلال، باقتطاع رواتب الأسرى والشهداء من أموال المقاصة.

أخبار ذات صلة

&#34;الشعبية&#34; تدعم فنزويلا في معركتها ضد العدوان &#34;الامبريالي الأمريكي&#34;

"الشعبية" تدعم فنزويلا في معركتها ضد العدوان "الامبريالي الأمريكي"

منظمة التحرير تطالب الحماية الدولية للفلسطينيين واستئناف جهود السلام

منظمة التحرير تطالب الحماية الدولية للفلسطينيين واستئناف جهود السلام

وفد طبي تشيلي متخصص يُجري عمليات نوعية ومعقدة لأطفال بغزة

وفد طبي تشيلي متخصص يُجري عمليات نوعية ومعقدة لأطفال بغزة

طلب إسرائيلي بخصم جديد على أموال المقاصة الفلسطينية

طلب إسرائيلي بخصم جديد على أموال المقاصة الفلسطينية

بدون جيش وتبادل للأراضي وتعويضات.. تفاصيل صادمة حول دولة &#34;فلسطين الجديدة&#34;

بدون جيش وتبادل للأراضي وتعويضات.. تفاصيل صادمة حول دولة "فلسطين الجديدة"

سلطة النقد: انكماش مؤشر الضفة الغربية لأدنى قيمة له في نحو عامين

سلطة النقد: انكماش مؤشر الضفة الغربية لأدنى قيمة له في نحو عامين

الأشغال بغزة تصرف 1000 دولار لأصحاب المنازل المدمرة بالتصعيد الأخير

الأشغال بغزة تصرف 1000 دولار لأصحاب المنازل المدمرة بالتصعيد الأخير

(أونروا) تُصدر توضيحاً بشأن المُحتجين بأحد مراكزها وسط غزة

(أونروا) تُصدر توضيحاً بشأن المُحتجين بأحد مراكزها وسط غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

وفد طبي تشيلي متخصص يُجري عمليات نوعية ومعقدة لأطفال بغزة

وفد طبي تشيلي متخصص يُجري عمليات نوعية ومعقدة لأطفال بغزة

سلطة النقد: انكماش مؤشر الضفة الغربية لأدنى قيمة له في نحو عامين

سلطة النقد: انكماش مؤشر الضفة الغربية لأدنى قيمة له في نحو عامين

(أونروا) تُصدر توضيحاً بشأن المُحتجين بأحد مراكزها وسط غزة

(أونروا) تُصدر توضيحاً بشأن المُحتجين بأحد مراكزها وسط غزة

الوزير أبو جيش يدعو إلى توفير دعم سياسي لحل الدولتين

الوزير أبو جيش يدعو إلى توفير دعم سياسي لحل الدولتين

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

بالأسماء.. آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الأربعاء

بالأسماء.. آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الأربعاء

خوري يُثمِّن دور العاهل الأردني في رعاية كنيسة القيامة في القدس

خوري يُثمِّن دور العاهل الأردني في رعاية كنيسة القيامة في القدس

تعرف على فعاليات إحياء الذكرى الحادية والسبعين للنكبة

تعرف على فعاليات إحياء الذكرى الحادية والسبعين للنكبة

منوعات

وفاة الإعلامية السورية مايا كوجك.. وخطيبها المخرج ينعاها بكلمات مؤثرة

وفاة الإعلامية السورية مايا كوجك.. وخطيبها المخرج ينعاها بكلمات مؤثرة

دينا: تزوجت 9 مرات وفيفي عبده أنقذتني بعدما أقدمت على الانتحار

دينا: تزوجت 9 مرات وفيفي عبده أنقذتني بعدما أقدمت على الانتحار

ما هي العادة التي لازمت فاتن حمامة في رمضان منذ طفولتها حتى الأمومة؟

ما هي العادة التي لازمت فاتن حمامة في رمضان منذ طفولتها حتى الأمومة؟

عمرو أديب يكشف سبب اعتداء أحمد الفيشاوي عليه

عمرو أديب يكشف سبب اعتداء أحمد الفيشاوي عليه

حلا شيحة ترفض التمثيل مع عادل إمام

حلا شيحة ترفض التمثيل مع عادل إمام

الدكتورة خلود تكشف ما تخجل منه في جسدها

الدكتورة خلود تكشف ما تخجل منه في جسدها

ميغان ماركل زوجة الأمير هاري تضع مولودها الأول

ميغان ماركل زوجة الأمير هاري تضع مولودها الأول

فيفي عبده &#34;تفقد أعصابها&#34; في أولى حلقات &#34;رامز في الشلال&#34;

فيفي عبده "تفقد أعصابها" في أولى حلقات "رامز في الشلال"

راغب علامة: انتهت علاقتي بأحلام.. وأحمل جنسية أخرى غير اللبنانية

راغب علامة: انتهت علاقتي بأحلام.. وأحمل جنسية أخرى غير اللبنانية

وفاة محسنة توفيق عن عام يُناهز الـ 80 عاما بعد صراع مع المرض

وفاة محسنة توفيق عن عام يُناهز الـ 80 عاما بعد صراع مع المرض

عربي

الجزيرة: مقتل جنديين مصريين وإصابة 5 بهجومين جنوبي العريش

الجزيرة: مقتل جنديين مصريين وإصابة 5 بهجومين جنوبي العريش

بتوجيهات ملكية.. قرار سعودي جديد بشأن القطريين

بتوجيهات ملكية.. قرار سعودي جديد بشأن القطريين

لأول مرة منذ نشوب الأزمة الدبلوماسية.. رئيس وزراء البحرين يهاتف أمير قطر

لأول مرة منذ نشوب الأزمة الدبلوماسية.. رئيس وزراء البحرين يهاتف أمير قطر

استجواب البشير للاشتباه بتورطه بغسل الأموال

استجواب البشير للاشتباه بتورطه بغسل الأموال