شؤون فلسطينية

وفد طبي تشيلي متخصص يُجري عمليات نوعية ومعقدة لأطفال بغزة

وفد طبي تشيلي متخصص يُجري عمليات نوعية ومعقدة لأطفال بغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أجرى وفد طبي تشيلي متخصص في جراحات الأطفال، العديد من العمليات الجراحية المعقدة، للأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية، خلال زيارته التي استمرت ثمانية أيام في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وتستقطب جمعية إغاثة أطفال فلسطين الكثير من البعثات الطبية التطوعية من تشيلي، إلى فلسطين من أجل تقديم الرعاية الطبية المجانية للأطفال، وتدريب الجراحين المحليين على الأساليب الحديثة للجراحة.

وأوضحت الجمعية، أن الوفد  الطبي التشيلي وبرئاسة الدكتور ريناتو أكونا، غادر غزة بعد زيارة استمرت عدة أيام بعد أن أجرى عمليات جراحية معقدة للأطفال، الذين يعانون من مشاكل صحية وبحاجه لتدخل جراحي معظمها غير متوفره في القطاع".

وأشارت  الجمعية، إلى أن الوفد المكون من ستة أطباء من ضمنهم طاقم التخدير والتمريض بقيادة الدكتور ريناتو أكونا، أجرى 65 عملية جراحية للاطفال في مستشفى شهداء الأقصى، ومعاينة لأكثر من 100 حالة مرضية.

من جهته، قال استشاري وأخصائي المسالك البولية في مستشفى شهداء الأقصى الدكتور نايف النشوي: "إن الوفد تشيلي أنهى جولته الرابعة في مستشفى شهداء الأقصى بقيادة البروفيسور (بيبو) حيث تم إجراء 65 عملية معقدة ودقيقة لأطفال يعانون من تشوهات خلقية في مشاكل ومشاكل في الجهاز البولي والتناسلي ومعاينة لأكثر من 100 حالة مرضية".

وأكد النشوى، أن جميع العمليات التي تم إجراؤها مازالت تحت المتابعة، وأننا على تواصل دائم مع الوافد لإطلاعه على النتائج.

وأوضح أن أغلب الحالات التي جرى فحصها حالات في غاية الصعوبة والتعقيد، ولا يمكن أن يجرى لها عمليات جراحية بغزة  من قبل الطاقم المحلي، مشيراً إلى أنه قد أجرى عمليتين معقدتين أحدهما لطفله تبلغ العامين، تعاني من مشاكل في الجهاز البولي والتناسلي، وتم إجراء عملية جراحية عن طريق المناظير لها، وحالة أخرى تعاني من تشوهات خلقية، مؤكداً أن النتائج الأولية للعمليات التي تم إجرائها جيدة حتى هذه اللحظة، وستظهر النتائج النهائية للعمليات بعد أسبوعين من وقت إجراء العملية.

وأضاف: "المعدات الطبية داخل مستشفى شهداء الاقصى غير متوفرة، ما أدى لإحضار الوفد مناظير الأطفال لعدم تواجدها في القطاع".

وأكد "أنه قبل قدوم الوافد إلى غزة تم تقيمه والموافقة عليه، منوهاً إلى أن الوفد أجرى عمليات في العام الماضي، وكانت نتائج نجاحها تتعدى 90%".

وثمن الدكتور نايف جهود الوفد التشيلي على مدار 8 أيام والعمل المتواصل للخروج بنتائج ناجحة، مضيفاً أن الزيارة كانت موفقة ومميزة ومليئة بالإنجازات والعمل المشترك، واكتساب الخبرات الدقيقة.

وقدم د. النشوي الشكر لجميع أفراد الطاقم المحلية على مجهوداتهم المتميزة في إنجاح هذه الزيارة واكتسابهم للخبرات، حيث تعد هذه الزيارة هي الثانية ضمن عدة زيارات نفذها الطاقم، وكان آخرها العام الماضي.

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