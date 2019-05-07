بدون جيش وتبادل للأراضي وتعويضات.. تفاصيل صادمة حول دولة "فلسطين الجديدة"

رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (إسرائيل هيوم) الإسرائيلية، ما قالت إنه التفاصيل الكامل لخطة السلام الأمريكية المسماه إعلامياً (صفقة القرن)، والمتوقع نشرها الشهر المقبل.

وقالت الصحيفة، إن الإعلان المجهول لـ (صفقة القرن) حصلت عليه من وثيقة داخلية تناقلتها أوساط في وزارة الخارجية الإسرائيلية، متسائلةً: "هل هذه هي الصفقة، وهل وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تسريبها؟".

وقالت الصحيفة، إن الإعلان المجهول لـ (صفقة القرن) حصلت عليه من وثيقة داخلية تناقلتها أوساط في وزارة الخارجية الإسرائيلية، متسائلةً: "هل هذه هي الصفقة، وهل وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تسريبها؟".

النقاط الأساسية للصفقة





1. الاتفاق: يتم توقيع اتفاق ثلاثي بين إسرائيل ومنظمة التحرير وحركة حماس، حيث تقام دولة فلسطينية يطلق عليها "فلسطين الجديدة" على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة من دون المستوطنات اليهودية القائمة.



4- قطاع غزة: ستقوم مصر بمنح أراض جديدة لفلسطين لغرض إقامة مطار ومصانع وللتبادل التجاري والزراعة، دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها، حيث إن حجم الأراضي وثمنها يكون متفق عليه بين الأطراف بواسطة الدولة "المؤيدة" ويأتي تعريف الدولة المؤيدة لاحقاً، ويشق طريق أوتستراد بين غزة والضفة الغربية ويسمح بإقامة ناقل للمياه المعالجة تحت أراضٍ بين غزة وبين الضفة.

5. الدول المؤيدة: الدول التي وافقت أن تساعد في تنفيذ الاتفاق ورعايته اقتصاديا وهي (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط).





ولهذه الغاية يتم رصد مبلغ 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة، (ثمن ضم المستوطنات لاسرائيل، وبينها المستوطنات المعزولة تتكفل بها اسرائيل).



2. إخلاء الأرض: الكتل الاستيطانية كما هي تبقى بيد إسرائيل وستنضم إليها المستوطنات المعزولة وتمتد مساحة الكتل الاستيطانية لتصل إلى المستوطنات المعزولة.3. القدس: لن يتم تقسيمها، وستكون مشتركة بين إسرائيل وفلسطين الجديدة، وينقل السكان العرب ليصبحوا سكاناً في فلسطين الجديدة، وليس إسرائيليين- بلدية القدس تكون شاملة ومسؤولة عن جميع أراضي القدس باستثناء التعليم الذي تتولاه فلسطين الجديدة، وفلسطين الجديدة هي التي ستدفع لبلدية القدس اليهودية ضريبة الأرنونا والمياه.كما أنه لن يُسمح لليهود بشراء المنازل العربية، ولن يُسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية، ولن يتم ضم مناطق إضافية إلى القدس، ستبقى الأماكن المقدسة كما هي اليوم.6- توزيع المساهمات بين الدول الداعمة- الولايات المتحدة الأمريكية 20٪- الاتحاد الأوروبي 10٪- دول الخليج المنتجة للنفط 70٪ وتتوزع النسب بين الدول العربية حسب إمكانياتها النفطية (وتفسير تحميل دول النفط غالبية تكلفة المشروع أنها هي الرابح الأكبر من الاتفاق).7. الجيش: يمنع على فلسطين الجديدة أن يكون لها جيش وسلاح والوحيد المسموح به هو سلاح الشرطة، وسيتم توقيع اتفاقي بين إسرائيل وفلسطين الجديدة على أن تتولى إسرائيل الدفاع عن فلسطين الجديد من أي عدوان خارجي، بشرط أن تدفع فلسطين الجديدة لإسرائيل ثمن دفاع هذه الحماية، ويتم التفاوض بين إسرائيل والدول العربية على قيمة ما سيدفعه العرب للجيش الإسرائيلي ثمناً للحماية.8. الجداول الزمنية ومراحل التنفيذعند توقيع الاتفاقية:1- تفكك حماس جميع أسلحتها، وتسلحها، ويشمل ذلك السلاح الفردي والشخصي لقادة حماس، ويتم تسليمه للمصريين.- يأخذ رجال حماس بدلاً عن ذلك رواتب شهرية من الدول العربية.3- تفتح حدود قطاع غزة للتجارة العالمية من خلال المعابر الإسرائيلية والمصرية، وكذلك يفتح سوق غزة مع الضفة الغربية وكذلك عن طريق البحر.4- بعد عام من الاتفاق تقام انتخابات ديمقراطية لحكومة فلسطيني الجديدة، وسيكون بإمكان كل مواطن فلسطيني الترشح للانتخابات.5- الأسرى: بعد مرور عام على الانتخابات يطلق سراح جميع الأسرى تدريجياً لمدة ثلاث سنوات.6- في غضون خمس سنوات، سيتم إنشاء ميناء بحري ومطار لفلسطين الجديدة وحتى ذلك الحين يستخدم الفلسطينيون مطارات وموانئ إسرائيل.7- الحدود بين فلسطين الجديدة وإسرائيل تبقى مفتوحة أمام مرور المواطنين والبضائع، كما هو الحال مع الدول الصديقة "إسرائيل رفضت تعريف أي حدود لها".8- يقام جسر معلق (اوتستراد) يرتفع عن سطح الأرض 30 متراً ويربط بين غزة والضفة، وتوكل المهمة لشركة من الصين وتشارك في تكلفته الصين 50%، اليابان 10%، كورية الجنوبية 10%، أستراليا 10%، كندا 10% أمريكا والاتحاد الأوروبي مع بعضهما 10%.غور الأردن- سيظل وادي الأردن في أيدي إسرائيل كما هو اليوم.- سيتحول الطريق 90 إلى طريق ذي أربعة مسارات.-اسرائيل تشرف على شق طريق 90.مسلكان من الطريق يكون للفلسطينيين، ويربط فلسطين الجديدة مع الاردن، ويكون الطريق تحت إشراف الفلسطينيين.المسؤوليات (العقوبات)1- في حال رفضت حماس ومنظمة التحرير الصفقة، فإن الولايات المتحدة، سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتعمل جاهدة لمنع أي دولة أخرى من مساعدة الفلسطينيين.2. إذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط هذا الاتفاق ولم توافق حماس أو الجهاد الإسلامي، يتحمل التنظيمان المسؤولية وفي أي مواجهة عسكرية بين إسرائيل وحماس، ستدعم الولايات المتحدة إسرائيل لإلحاق الأذى شخصياً بقادة حماس والجهاد الإسلامي، حيث إن أمريكا لن تتقبل أن يتحكم عشرات فقط بمصير ملايين البشر.3- في حال رفضت إسرائيل الصفقة، فإن الدعم الاقتصادي لإسرائيل سوف يتوقف، حيث إن هذه مسودة الاتفاق، وبعد شهر يجري نشر الصفقة بشكل رسمي.