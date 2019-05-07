شؤون فلسطينية

الأشغال بغزة تصرف 1000 دولار لأصحاب المنازل المدمرة بالتصعيد الأخير

الأشغال بغزة تصرف 1000 دولار لأصحاب المنازل المدمرة بالتصعيد الأخير
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، تقديم مساعدة مالية عاجلة بقيمة (1000دولار) من خلال المؤسسات الخيرية لكل منزل مهدم بشكل كامل خلال التصعيد الأخير على القطاع.

وأكد وكيل الوزارة، ناجي سرحان، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن الحصيلة النهائية للأضرار الناتجة عن التصعيد الأخير على قطاع غزة، بلغت تدمير أكثر من 700 وحدة سكنية، 100 وحدة منها بشكل كامل.

وأوضح، أن الاحتلال دمر كذلك عشرات المنشآت والورش والمحال التجارية والمكاتب الإعلامية، إضافة لتضرر عشرات الدونمات المكشوفة والدفيئات الزراعية بشكل مباشر، جراء العدوان، وتضرر مزرعة للاستزراع السمكي بشكل مباشر والعديد من مراكب الصيادين ومعدات الصيد.

وأشار إلى أن الاحتلال دمر مركبات وسيارات إسعاف، إضافة لنضرر عيادة الصوراني في الشجاعية، وتضرر (13) مدرسة بأضرار جزئية متفرقة وتضرر شبكات الكهرباء والخطوط الرئيسية المغذية للقطاع.

وشدد على أن وزارة الأشغال بدأت بإجراءات إزالة الركام وفتح الشوارع المغلقة منذ بدء العدوان، مؤكداً أن العمل ما زال مستمراً حتى هذه اللحظة، لافتاً إلى أن اللجان الفنية التي تقوم بتدعيم المباني الخطرة والآيلة للسقوط، باشرت بعملها، حيث تم تدعيم عدد من المباني الخطرة.

وأضاف أنه منذ بدء العدوان شرعت لجان حصر الأضرار بعمليات حصر وتقييم الأضرار، واليوم بدأت طواقم الوزارة الهندسية المنتشرة في كافة محافظات قطاع غزة بعمليات حصر الأضرار بشكل تفصيلي بالتعاون مع مؤسسة (UNDP) وفق النماذج والمعايير المعتمدة من كافة الجهات المحلية والدولية العاملة في برامج إعادة الإعمار.

وذكر سرحان، أن لجان الحصر قدرت الحصيلة الأولية للأضرار، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المهدمة كلياً 100 وحدة سكنية، و30 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي بالغ غير صالح للسكن، وتضرر أكثر من 700 وحدة سكنية بشكل جزئي متوسط وطفيف.

وأشار إلى أن الوزارة قامت منذ اللحظة الأولى بالتواصل مع كافة الجهات والمؤسسات الشريكة والمعنية بإعادة إعمار غزة، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية من أجل توفير بدل إيجار وإغاثة عاجلة لكافة الأسر المهدمة منازلها.

ودعا كافة المؤسسات والجهات المانحة للقيام بدورها في تقديم الدعم المالي اللازم لإغاثة وإيواء الأسر التي فقدت منازلها من خلال تقديم بدل إيجار، وبدل أثاث باعتباره أمراً عاجلاً، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها سكان القطاع.

وأكد على أن الوزارة ستقوم بتسهيل مهمة كافة الجهات الفاعلة في برامج الإغاثة وإعادة الإعمار، مبيناً أن الوزارة اعتمدت في السنوات الماضية سياسة التمويل الذاتي المرن في برامج إعادة الإعمار، بحيث يتم دفع التعويضات مباشرة من المانح إلى المتضررين دون دخول الأموال إلى خزينة الحكومة.

ودعا المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة لضرورة توفير الحماية للمنشآت السكنية والمدنية، وتحمل مسؤولياتهم للتدخل العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأعلن كذلك عن إطلاق المنظومة الوطنية الإلكترونية لحصر وتوثيق الأضرار، وستكون البيانات الخاصة بالمتضررين متاحة لكافة الجهات الفاعلة في مجال إعادة الإعمار وبشكل إلكتروني والتي تشمل أكثر من 170,000 وحدة سكنية متضررة، وذلك بسبب تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي سياسة قصف وتدمير المباني السكنية.

وأكد سرحان على وقوف وزارة الأشغال العامة والإسكان عند مسؤولياتها في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا وأصحاب المنازل المدمرة، ومن خلال مديريات ومقرات الوزارة في المحافظات الخمس.

وشجب عدوان الاحتلال بحق المدنيين العزل، واستهداف المباني السكنية، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للوقوف عند مسؤولياتها جراء انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأعراف والقوانين الدولية والقانون الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، خاصة ما يتعلق بحقوق المدنيين في السكن الآمن.

 

أخبار ذات صلة

بدون جيش وتبادل للأراضي وتعويضات.. تفاصيل صادمة حول دولة &#34;فلسطين الجديدة&#34;

بدون جيش وتبادل للأراضي وتعويضات.. تفاصيل صادمة حول دولة "فلسطين الجديدة"

سلطة النقد: انكماش مؤشر الضفة الغربية لأدنى قيمة له في نحو عامين

سلطة النقد: انكماش مؤشر الضفة الغربية لأدنى قيمة له في نحو عامين

(أونروا) تُصدر توضيحاً بشأن المُحتجين بأحد مراكزها وسط غزة

(أونروا) تُصدر توضيحاً بشأن المُحتجين بأحد مراكزها وسط غزة

الوزير أبو جيش يدعو إلى توفير دعم سياسي لحل الدولتين

الوزير أبو جيش يدعو إلى توفير دعم سياسي لحل الدولتين

حسين الشيخ يكشف تفاصيل المنحة القطرية لخزينة السلطة الفلسطينية

حسين الشيخ يكشف تفاصيل المنحة القطرية لخزينة السلطة الفلسطينية

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

بالأسماء.. آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الأربعاء

بالأسماء.. آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الأربعاء

خوري يُثمِّن دور العاهل الأردني في رعاية كنيسة القيامة في القدس

خوري يُثمِّن دور العاهل الأردني في رعاية كنيسة القيامة في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

سلطة النقد: انكماش مؤشر الضفة الغربية لأدنى قيمة له في نحو عامين

سلطة النقد: انكماش مؤشر الضفة الغربية لأدنى قيمة له في نحو عامين

الوزير أبو جيش يدعو إلى توفير دعم سياسي لحل الدولتين

الوزير أبو جيش يدعو إلى توفير دعم سياسي لحل الدولتين

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

بالأسماء.. آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الأربعاء

بالأسماء.. آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الأربعاء

خوري يُثمِّن دور العاهل الأردني في رعاية كنيسة القيامة في القدس

خوري يُثمِّن دور العاهل الأردني في رعاية كنيسة القيامة في القدس

تعرف على فعاليات إحياء الذكرى الحادية والسبعين للنكبة

تعرف على فعاليات إحياء الذكرى الحادية والسبعين للنكبة

الكسواني: أكثر من 25 ألف مصلٍ أدوا الليلة الماضية صلاة التراويح بالأقصى

الكسواني: أكثر من 25 ألف مصلٍ أدوا الليلة الماضية صلاة التراويح بالأقصى

35 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

35 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

منوعات

ما هي العادة التي لازمت فاتن حمامة في رمضان منذ طفولتها حتى الأمومة؟

ما هي العادة التي لازمت فاتن حمامة في رمضان منذ طفولتها حتى الأمومة؟

عمرو أديب يكشف سبب اعتداء أحمد الفيشاوي عليه

عمرو أديب يكشف سبب اعتداء أحمد الفيشاوي عليه

حلا شيحة ترفض التمثيل مع عادل إمام

حلا شيحة ترفض التمثيل مع عادل إمام

الدكتورة خلود تكشف ما تخجل منه في جسدها

الدكتورة خلود تكشف ما تخجل منه في جسدها

ميغان ماركل زوجة الأمير هاري تضع مولودها الأول

ميغان ماركل زوجة الأمير هاري تضع مولودها الأول

فيفي عبده &#34;تفقد أعصابها&#34; في أولى حلقات &#34;رامز في الشلال&#34;

فيفي عبده "تفقد أعصابها" في أولى حلقات "رامز في الشلال"

راغب علامة: انتهت علاقتي بأحلام.. وأحمل جنسية أخرى غير اللبنانية

راغب علامة: انتهت علاقتي بأحلام.. وأحمل جنسية أخرى غير اللبنانية

وفاة محسنة توفيق عن عام يُناهز الـ 80 عاما بعد صراع مع المرض

وفاة محسنة توفيق عن عام يُناهز الـ 80 عاما بعد صراع مع المرض

&#34;إعلانات رمضان 2019&#34;.. تامر حسني يستعين بـ&#34;نانسي&#34; وعمرو دياب في مواجهة محمد رمضان

"إعلانات رمضان 2019".. تامر حسني يستعين بـ"نانسي" وعمرو دياب في مواجهة محمد رمضان

تعيين إلهام شاهين في منصب ديني يثير الجدل

تعيين إلهام شاهين في منصب ديني يثير الجدل

عربي

بتوجيهات ملكية.. قرار سعودي جديد بشأن القطريين

بتوجيهات ملكية.. قرار سعودي جديد بشأن القطريين

لأول مرة منذ نشوب الأزمة الدبلوماسية.. رئيس وزراء البحرين يهاتف أمير قطر

لأول مرة منذ نشوب الأزمة الدبلوماسية.. رئيس وزراء البحرين يهاتف أمير قطر

استجواب البشير للاشتباه بتورطه بغسل الأموال

استجواب البشير للاشتباه بتورطه بغسل الأموال

بتهم التخابر مع حزب الله وإيران.. البحرين تُسقط الجنسية عن 15 مواطنًا

بتهم التخابر مع حزب الله وإيران.. البحرين تُسقط الجنسية عن 15 مواطنًا