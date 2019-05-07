شؤون فلسطينية

(أونروا) تُصدر توضيحاً بشأن المُحتجين بأحد مراكزها وسط غزة

(أونروا) تُصدر توضيحاً بشأن المُحتجين بأحد مراكزها وسط غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الثلاثاء، توضحياً صحفياً حول المعتصمين في عيادة الصفطاوي بمدينة غزة.

وقالت (أونروا)، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه منذ بداية الحدث في عيادة الصفطاوي التابعة لها في شمال مدينة غزة، أنه أعربت والتزمت بأحد مبادئها الأساسية والتي تحترم حق المتظاهرين في التعبيرعن آرائهم دون أي تعطيل لأي من خدماتها.

وأضاف البيان: "لم تجبر أونروا أي من المتظاهرين على مغادرة المركز الصحى، كما أبقت أبواب الخروج في العيادة مفتوحة لأي شخص يريد المغادرة، وتم إبقاء المرافق الأساسية مفتوحة- بما في ذلك المراحيض والمياه- لأولئك الذين بقوا طوال الليل".

وتابع البيان: "إن إمداد المركز بالكهرباء مرتبط بالجدول المعمول به من قبل شركة توزيع الكهرباء، ولا تملك أونروا حالياً الميزانية اللازمة لتغطية دفعات بدل الإيجار".

واستدرك البيان: "لكن أونروا ستواصل دعوة المانحين، وكذلك الحشد للحصول على المبالغ والأموال اللازمة لتغطية ذلك، وإن بعض منازل المحتجين تخضع حالياً لإعادة التأهيل، بينما ينتظر البعض الآخر على قائمة الانتظار".

وأكمل البيان: "في حالة توفر الموارد لمزيد من الدعم، فإن أونروا ستقوم بصرفها على الفور، حيث يبقى الهدف الرئيسي لـ (أونروا) إعادة الناس إلى منازلهم التي أعيد بناؤها أو إصلاحها في أسرع وقت ممكن".

وأشار البيان، إلى أن الوضع الحالى في غزة، والتدهور الحاد في الظروف المعيشية لا يسمح بأي تعطيل إضافي في الخدمات لأكثر من 1.5 مليون لاجئ، يعتمدون على خدماتنا.

واستكمل: "تعرب أونروا عن أسفها لأي إزعاج قد يكون هذا الحادث قد سببه، وأي إزعاج للخدمات التي قد تكون حدثت للمستفيدين في عيادة الصفطاوي".

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