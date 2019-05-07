الوزير أبو جيش يدعو إلى توفير دعم سياسي لحل الدولتين

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير العمل نصري أبو جيش مع عدد من المانحين والشركاء الاستراتيجيين أوجه وسبل التعاون القائم، مؤكداً على أن الحكومة الجديدة والوزارة، جاهزون للاستمرار في هذا التعاون بل وتعزيزه وتطوير آفاقه في شتى المجالات التي تحتاج إلى دعم فني ومالي، حسب الاحتياجات والأولويات الوطنية، وذلك من خلال البرامج والمشاريع التي سيتم تنفيذها.جرى ذلك، خلال اجتماع عقد في الوزارة، حضره الوكيل سامر سلامة، وكبار مسؤولي الوزارة ذوو الاختصاص، والممثل الألماني كريستيان كلاغيس، وممثلو وكالتي التعاون الالمانية والبلجيكية ومنظمة العمل الدولية.