شؤون فلسطينية

حسين الشيخ يكشف تفاصيل المنحة القطرية لخزينة السلطة الفلسطينية

حسين الشيخ يكشف تفاصيل المنحة القطرية لخزينة السلطة الفلسطينية
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، تفاصيل المنحة القطرية المقدمة من الدوحة لخزينة السلطة الفلسطينية، وسبل صرفها.

وقال الشيخ، في تغريدة له عبر (تويتر): إن ‏الدعم القطري المقدر بـ (480) مليون دولار، منها 180 مليون دولار منحة لقطاع غزة، و300 مليون دولار لخزينة السلطة.

وأضاف الشيخ: "ومن المنحة 50 مليون دولار كمنحة من قطر، و250 مليون دولار قرض تقوم السلطة الفلسطينية بتسديده، وتصرف 300 مليون على مدار عام كامل بواقع 25 مليون دولار شهرياً.

يذكر، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أرسل وفداً فلسطينياً رفيع المستوى، برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الوزير حسين الشيخ، وعضوية وزير المالية شكري بشارة إلى دولة قطر، لإطلاعهم على الأوضاع الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وقال حسين الشيخ في تغريدة سابقة عبر (تويتر): "بتكليف من الرئيس، قمت بزيارة دولة قطر الشقيقة، بصحبة وزير المالية دكتور شكري بشارة، والتقينا وزير الخارجية القطري، ووزير المالية، وتم الاتفاق على منح فلسطين 480 مليون دولار، بين منح وقروض لدعم صمود الشعب الفلسطيني وثباته، شكراً صاحب السمو الشيخ تميم،  وشكراً لقطر الشقيقة".

من ناحيته، عبر الرئيس عباس، عن شكره وتقديره  للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر على تخصيصه مبلغ 480 مليون دولار على شكل منح وقروض، لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته.

وأكد، أن هذا الدعم القطري، سيساهم في تخفيف الأعباء عن أبناء شعبنا ودعمه لمواجهة التحديات، وتعزيز صموده على أرضه، حتى قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس بمقدساتها على حدود العام 1967.

وأشار الرئيس، إلى العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين الفلسطيني والقطري، والحرص الكبير على تعزيزها وتمتينها لما فيه مصلحة الشعبين والأمة العربية.

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