جيش الاحتلال يُنظّم عرضاً جوياً خاصاً لسكان غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرات سلاح الجو، ستُنظم عرضاً جوياً خاصة لتحية سكان غلاف غزة ومستوطنات الجنوب.





وقال جيش الاحتلال، الثلاثاء، إنه وبمناسبة الاحتفال بما يسمى "يوم الاستقلال" الـ 71 لإسرائيل، وكجزء من العروض الجوية، قرر سلاح الجو الإسرائيلي، تقديم عرض جوي خاص تحية لسكان غلاف غزة ومستوطنات الجنوب.





وأوضح الجيش، أن ذلك "تقديراً لصمودهم والقوة التي أظهروها خلال الأيام الأخيرة من القتال مع غزة، وعلى مر السنين"، وفق تعبيره.



وأضاف الجي: "سيتم تحديد موقع وساعات العرض الجوي بالضبط على المنصات الإلكترونية للجيش الإسرائيلي، ومن خلال وسائل الإعلام في أقرب وقت ممكن".