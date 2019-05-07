دولي

أول طفل بالعالم يُمكنه أن يصبح ملكاً لبريطانيا ورئيساً لأمريكا

أول طفل بالعالم يُمكنه أن يصبح ملكاً لبريطانيا ورئيساً لأمريكا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سلطت وسائل الإعلام العالمية، الضوء على ما أعلن عنه الأمير هاري، أن زوجته ميغان ماركل، وضعت طفلاً صبياً، لكن المفاجأة أنه قد يكون هذا هو أول طفل يمكن أن يصبح ملكاً لبريطانيا، ورئيساً للولايات المتحدة الأمريكية في آن واحد.

وحسب صحيفة (الديلي ميل) البريطانية، فإن الطفل الملكي الجديد، ربما يكون حالة استثنائية في العائلة المالكة البريطانية.

وقالت الصحيفة: إن ابن هاري وميغان، يحمل الجنسية البريطانية تلقائياً بسبب جنسية والده، كما أنه يحتل المرتبة السابعة لتولي العرش، وهو ابن الحفيد الثامن لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

كما يمكن للطفل الملكي الجديد، الذي لم يختر والده ووالدته بعد اسماً له، يمكن أن يحمل أيضا الجنسية الأمريكية، نظراً لأن والدته تحملها حتى الآن، وهو ما يجعله مؤهلاً أيضاً يوماً ما للترشح إلى منصب الرئيس الأمريكي.

من المعروف أن ميغان ماركل، لم تتنازل طوعاً عن الجنسية الأمريكية التي تحملها، لأن هذا لم يكن مطلوباً منها بموجب القانون البريطاني، ما يجعل الطفل ممنوحاً أيضاً الجنسية الأمريكية.

لكن ما يمكن أن يجعل الأمير هاري وميغان ماركل لا يسعيان حالياً لحصول الطفل على الجنسية الأمريكية، أن هذا سيوقع هاري وميغان في فخ الضرائب الأمريكية، التي تطالب جميع مواطني الولايات المتحدة بالإبلاغ عن أي دخل من جميع مصادر الدخل سواء داخل أو خارج الولايات المتحدة.

وكان الأمير هاري وميغان ماركل، قد أعلنا عن وضعها لطفل يتمتع بصحة جيدة.

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