شاهد: بسبب خلل فني.. صفارات الإنذار تُدوي بتل أبيب

رام الله - دنيا الوطن

دوت صفارات الإنذار بشكل مفاجئ في مدينة تل أبيب، اليوم الثلاثاء، وذلك نتيجة خلل فني أصابها.





وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار، تدوي في تل أبيب في منطقة مبنى الكرياه، مشيرةً إلى أنه ربما هذا بسبب خلل فني.





وأضافت الصحيفة: "يتم فحص ظروف تفعليها من قبل قيادة الجبهة الداخلية".











وتابعت: "أثناء اختبار مكبرات الصوت، ضغطت إحدى المجندات بطريق الخطأ على مفتاح صفارات الإنذار في تل أبيب، والذي استمرت لمدة 12 ثانية حتى توقفت".