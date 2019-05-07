دولي

شاهد: بسبب خلل فني.. صفارات الإنذار تُدوي بتل أبيب

شاهد: بسبب خلل فني.. صفارات الإنذار تُدوي بتل أبيب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دوت صفارات الإنذار بشكل مفاجئ في مدينة تل أبيب، اليوم الثلاثاء، وذلك نتيجة خلل فني أصابها.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار، تدوي في تل أبيب في منطقة مبنى الكرياه، مشيرةً إلى أنه ربما هذا بسبب خلل فني.

وأضافت الصحيفة: "يتم فحص ظروف تفعليها من قبل قيادة الجبهة الداخلية".

وتابعت: "أثناء اختبار مكبرات الصوت، ضغطت إحدى المجندات بطريق الخطأ على مفتاح صفارات الإنذار في تل أبيب، والذي استمرت لمدة 12 ثانية حتى توقفت".


 

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال يُنظم عرض جوي خاص لسكان غلاف غزة

جيش الاحتلال يُنظم عرض جوي خاص لسكان غلاف غزة

مسؤول إسرائيلي: الجيش لم يستعد قوة الردع في غزة

مسؤول إسرائيلي: الجيش لم يستعد قوة الردع في غزة

أول طفل بالعالم يُمكنه أن يصبح ملكاً لبريطانيا ورئيساً لأمريكا

أول طفل بالعالم يُمكنه أن يصبح ملكاً لبريطانيا ورئيساً لأمريكا

أردوغان: قرار إعادة انتخابات اسطنبول خطوة مهمة لتعزيز ديمقراطيتنا

أردوغان: قرار إعادة انتخابات اسطنبول خطوة مهمة لتعزيز ديمقراطيتنا

لأول مرة منذ توليه الرئاسة.. شعبية ترامب تتخطى عتبة 45%

لأول مرة منذ توليه الرئاسة.. شعبية ترامب تتخطى عتبة 45%

شاهد: رئيس الوزراء الأسترالي يتعرض للرشق بالبيض

شاهد: رئيس الوزراء الأسترالي يتعرض للرشق بالبيض

وسائل إعلام: إسرائيل سلمت واشنطن معلومات عن خطط طهران لضرب مصالح أمريكا

وسائل إعلام: إسرائيل سلمت واشنطن معلومات عن خطط طهران لضرب مصالح أمريكا

الأمين العام للناتو: أتمنى إيجاد حل بشأن (إس-400) يجنب تركيا العقوبات الأمريكية

الأمين العام للناتو: أتمنى إيجاد حل بشأن (إس-400) يجنب تركيا العقوبات الأمريكية

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

خوري يُثمِّن دور العاهل الأردني في رعاية كنيسة القيامة في القدس

خوري يُثمِّن دور العاهل الأردني في رعاية كنيسة القيامة في القدس

تعرف على فعاليات إحياء الذكرى الحادية والسبعين للنكبة

تعرف على فعاليات إحياء الذكرى الحادية والسبعين للنكبة

الكسواني: أكثر من 25 ألف مصلٍ أدوا الليلة الماضية صلاة التراويح بالأقصى

الكسواني: أكثر من 25 ألف مصلٍ أدوا الليلة الماضية صلاة التراويح بالأقصى

35 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

35 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

حمد تبحث متابعة توصيات تقرير (سيداو)

حمد تبحث متابعة توصيات تقرير (سيداو)

قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطنا من الضفة بينهم فتاة

قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطنا من الضفة بينهم فتاة

السفير منصور يُثمن جهود مصر والأمم المتحدة لوقف العدوان على غزة

السفير منصور يُثمن جهود مصر والأمم المتحدة لوقف العدوان على غزة

منوعات

حلا شيحة ترفض التمثيل مع عادل إمام

حلا شيحة ترفض التمثيل مع عادل إمام

الدكتورة خلود تكشف ما تخجل منه في جسدها

الدكتورة خلود تكشف ما تخجل منه في جسدها

ميغان ماركل زوجة الأمير هاري تضع مولودها الأول

ميغان ماركل زوجة الأمير هاري تضع مولودها الأول

فيفي عبده &#34;تفقد أعصابها&#34; في أولى حلقات &#34;رامز في الشلال&#34;

فيفي عبده "تفقد أعصابها" في أولى حلقات "رامز في الشلال"

راغب علامة: انتهت علاقتي بأحلام.. وأحمل جنسية أخرى غير اللبنانية

راغب علامة: انتهت علاقتي بأحلام.. وأحمل جنسية أخرى غير اللبنانية

وفاة محسنة توفيق عن عام يُناهز الـ 80 عاما بعد صراع مع المرض

وفاة محسنة توفيق عن عام يُناهز الـ 80 عاما بعد صراع مع المرض

&#34;إعلانات رمضان 2019&#34;.. تامر حسني يستعين بـ&#34;نانسي&#34; وعمرو دياب في مواجهة محمد رمضان

"إعلانات رمضان 2019".. تامر حسني يستعين بـ"نانسي" وعمرو دياب في مواجهة محمد رمضان

تعيين إلهام شاهين في منصب ديني يثير الجدل

تعيين إلهام شاهين في منصب ديني يثير الجدل

7 مشاهير أجانب سيصومون رمضان هذا العام

7 مشاهير أجانب سيصومون رمضان هذا العام

صورة لـ&#34;ميغان ماركل&#34; مع هذه الممثلة السورية تشعل مواقع التواصل

صورة لـ"ميغان ماركل" مع هذه الممثلة السورية تشعل مواقع التواصل

عربي

بتوجيهات ملكية.. قرار سعودي جديد بشأن القطريين

بتوجيهات ملكية.. قرار سعودي جديد بشأن القطريين

لأول مرة منذ نشوب الأزمة الدبلوماسية.. رئيس وزراء البحرين يهاتف أمير قطر

لأول مرة منذ نشوب الأزمة الدبلوماسية.. رئيس وزراء البحرين يهاتف أمير قطر

استجواب البشير للاشتباه بتورطه بغسل الأموال

استجواب البشير للاشتباه بتورطه بغسل الأموال

بتهم التخابر مع حزب الله وإيران.. البحرين تُسقط الجنسية عن 15 مواطنًا

بتهم التخابر مع حزب الله وإيران.. البحرين تُسقط الجنسية عن 15 مواطنًا