الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

رام الله - دنيا الوطنأدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس، برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضي عماد ثابت، والقاضي محمد داوود، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (م، ف، أ) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 8،7،13من الأمر العسكري 558 لسنة 1975، وحكمت عليه الإشغال الشاقة 10 سنوات.وفي ذا السياق، أدانت المحكمة المتهم (م، ع، م) بتهمة خرق تدابير الحياد، وتعكير صلات فلسطين بدولة أجنبية خلافاً للمادة 118 من قانون العقوبات رقم 60 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة 10 سنوات.وجاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ خليل سلامة.