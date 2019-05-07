بالأسماء.. آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غد الأربعاء.وقالت داخلية غزة: إن السفر عبر معبر رفح، سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة، بالإضافة إلى الحافلة الرابعة من كشف (4/24).ودعت لضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وطالبت داخلية غزة بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.