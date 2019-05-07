شؤون فلسطينية

بالأسماء.. آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الأربعاء

بالأسماء.. آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الأربعاء
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غد الأربعاء.

وقالت داخلية غزة: إن السفر عبر معبر رفح، سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة، بالإضافة إلى الحافلة الرابعة من كشف (4/24).

ودعت لضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت داخلية غزة بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

أخبار ذات صلة

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

خوري يُثمِّن دور العاهل الأردني في رعاية كنيسة القيامة في القدس

خوري يُثمِّن دور العاهل الأردني في رعاية كنيسة القيامة في القدس

تعرف على فعاليات إحياء الذكرى الحادية والسبعين للنكبة

تعرف على فعاليات إحياء الذكرى الحادية والسبعين للنكبة

الكسواني: أكثر من 25 ألف مصلٍ أدوا الليلة الماضية صلاة التراويح بالأقصى

الكسواني: أكثر من 25 ألف مصلٍ أدوا الليلة الماضية صلاة التراويح بالأقصى

35 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

35 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

حمد تبحث متابعة توصيات تقرير (سيداو)

حمد تبحث متابعة توصيات تقرير (سيداو)

قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطنا من الضفة بينهم فتاة

قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطنا من الضفة بينهم فتاة

السفير منصور يُثمن جهود مصر والأمم المتحدة لوقف العدوان على غزة

السفير منصور يُثمن جهود مصر والأمم المتحدة لوقف العدوان على غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

خوري يُثمِّن دور العاهل الأردني في رعاية كنيسة القيامة في القدس

خوري يُثمِّن دور العاهل الأردني في رعاية كنيسة القيامة في القدس

تعرف على فعاليات إحياء الذكرى الحادية والسبعين للنكبة

تعرف على فعاليات إحياء الذكرى الحادية والسبعين للنكبة

الكسواني: أكثر من 25 ألف مصلٍ أدوا الليلة الماضية صلاة التراويح بالأقصى

الكسواني: أكثر من 25 ألف مصلٍ أدوا الليلة الماضية صلاة التراويح بالأقصى

35 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

35 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

حمد تبحث متابعة توصيات تقرير (سيداو)

حمد تبحث متابعة توصيات تقرير (سيداو)

قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطنا من الضفة بينهم فتاة

قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطنا من الضفة بينهم فتاة

السفير منصور يُثمن جهود مصر والأمم المتحدة لوقف العدوان على غزة

السفير منصور يُثمن جهود مصر والأمم المتحدة لوقف العدوان على غزة

منوعات

حلا شيحة ترفض التمثيل مع عادل إمام

حلا شيحة ترفض التمثيل مع عادل إمام

الدكتورة خلود تكشف ما تخجل منه في جسدها

الدكتورة خلود تكشف ما تخجل منه في جسدها

ميغان ماركل زوجة الأمير هاري تضع مولودها الأول

ميغان ماركل زوجة الأمير هاري تضع مولودها الأول

فيفي عبده &#34;تفقد أعصابها&#34; في أولى حلقات &#34;رامز في الشلال&#34;

فيفي عبده "تفقد أعصابها" في أولى حلقات "رامز في الشلال"

راغب علامة: انتهت علاقتي بأحلام.. وأحمل جنسية أخرى غير اللبنانية

راغب علامة: انتهت علاقتي بأحلام.. وأحمل جنسية أخرى غير اللبنانية

وفاة محسنة توفيق عن عام يُناهز الـ 80 عاما بعد صراع مع المرض

وفاة محسنة توفيق عن عام يُناهز الـ 80 عاما بعد صراع مع المرض

&#34;إعلانات رمضان 2019&#34;.. تامر حسني يستعين بـ&#34;نانسي&#34; وعمرو دياب في مواجهة محمد رمضان

"إعلانات رمضان 2019".. تامر حسني يستعين بـ"نانسي" وعمرو دياب في مواجهة محمد رمضان

تعيين إلهام شاهين في منصب ديني يثير الجدل

تعيين إلهام شاهين في منصب ديني يثير الجدل

7 مشاهير أجانب سيصومون رمضان هذا العام

7 مشاهير أجانب سيصومون رمضان هذا العام

صورة لـ&#34;ميغان ماركل&#34; مع هذه الممثلة السورية تشعل مواقع التواصل

صورة لـ"ميغان ماركل" مع هذه الممثلة السورية تشعل مواقع التواصل

عربي

بتوجيهات ملكية.. قرار سعودي جديد بشأن القطريين

بتوجيهات ملكية.. قرار سعودي جديد بشأن القطريين

لأول مرة منذ نشوب الأزمة الدبلوماسية.. رئيس وزراء البحرين يهاتف أمير قطر

لأول مرة منذ نشوب الأزمة الدبلوماسية.. رئيس وزراء البحرين يهاتف أمير قطر

استجواب البشير للاشتباه بتورطه بغسل الأموال

استجواب البشير للاشتباه بتورطه بغسل الأموال

بتهم التخابر مع حزب الله وإيران.. البحرين تُسقط الجنسية عن 15 مواطنًا

بتهم التخابر مع حزب الله وإيران.. البحرين تُسقط الجنسية عن 15 مواطنًا