لأول مرة منذ توليه الرئاسة.. شعبية ترامب تتخطى عتبة 45%

رام الله - دنيا الوطن

قال معهد غالوب: إن شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخطت عتبة 45%، في سابقة منذ دخوله البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/ يناير 2017.



وحسب آخر أرقام صادرة عن غالوب أن 46% من الأميركيين يوافقون على عمل رئيسهم مقابل 50% لا يوافقون عليه، حيث وردت هذه الأرقام بعد نشر سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وصدور تقرير المدعي الخاص روبرت مولر الذي لم يثبت وجود تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا خلال انتخابات 2016.وتستند الأرقام الجديدة على تحقيق أجراه المعهد بين 17 و30 نيسان/ أبريل، أي قبل الكشف عن رسالة وجهها مولر إلى وزير العدل، بيل بار، احتج فيها على تلخيص بار لنتائج التحقيق في مذكرة أصدرها.وتبقى شعبية ترامب بين الجمهوريين مرتفعة جداً بنسبة 91%، مقابل 12% بين الديمقراطيين.