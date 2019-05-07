شاهد: رئيس الوزراء الأسترالي يتعرض للرشق بالبيض

ومن المقرر، أن يتوجه الأستراليون إلى صناديق الاقتراع يوم 18 أيار/ مايو.









رام الله - دنيا الوطنتعرض رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، للرشق ببيضة من قبل محتجة خلال حدث انتخابي، اليوم الثلاثاء، قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات البرلمانية.وأظهرت لقطات للحادث، امرأة شابة ترتدي قبعة تلقي البيضة على رأس موريسون أثناء حديثه مع مجموعة من الأشخاص، وقام الحرس الخاص بحماية موريسون، بدفعها بعيدًا بشكل سريع.ولم تنكسر البيضة، وانزلقت من أعلى رأس موريسون، حيث تردد أن المرأة تحتج على سياسة موريسون الصارمة بشأن طالبي اللجوء، ومع ذلك رفضت الإدلاء بأي تعليق حول الحدث.وقالت للصحفيين: "لا أريد الإدلاء بأي تعليق، لا.. شكراً لكم، علي الآن الذهاب إلى العمل، ليس لدي تعليق"، حسب وسائل إعلام محلية.ونفت أن يكون إلقاء البيضة حدث عنيف، وقالت: إن ذلك هو "أقل شيء ضررًا يمكن أن تفعله"، فيما وصف موريسون هذا التصرف بأنه "بلطجة".