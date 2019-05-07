تعرف على فعاليات إحياء الذكرى الحادية والسبعين للنكبة

رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، أحمد حنون: إنه تم تحديد فعاليات إحياء الذكرى الحادية والسبعين للنكبة، وتوحيدها هذا العام في الوطن والشتات، حيث ستنطلق بفعالية مركزية من أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات في الخامس عشر من هذا الشهر.وأشار حنون في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن إحياء الذكرى هذا العام يكتسب أهمية خاصة مرتبطة بالتحديات التي تواجه قضيتنا الوطنية والمخططات التصفوية لحقوق شعبنا، برفض (صفقة القرن) وجميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، بشأن القدس و(أونروا) والقيادة الفلسطينية.ولفت حنون إلى أنه سيتم إرسال رسائل إلى المؤسسات الدولية عشية ذكرى النكبة؛ للتذكير بمأساة شعبنا، ومطالبتهم بالتصدي لكل المؤامرات، التي تستهدف قضية اللاجئين.