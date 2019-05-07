بتوجيهات ملكية.. قرار سعودي جديد بشأن القطريين





ورحبت بالمقيمين في قطر الراغبين في أداء مناسك العمرة، بعد تسجيل بياناتهم في بوابة "مقام" المخصصة لهم، واتباع الخطوات الموضحة في الموقع الإلكتروني.



رام الله - دنيا الوطنرحبت المملكة العربية السعودية، بالمواطنين القطريين الراغبين بأداء مناسك العمرة هذا العام، وذلك رغم القطيعة بين قطر ودول المُقاطعة.وقالت وزارة الحج والعمرة، وفق وكالة الأنباء السعودية، إن الخدمات والتسهيلات كافة، التي توفرها المملكة لضيوف الرحمن تأتي بتوجيهات ومتابعة من الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وأوضحت الوزارة، عن تخصيص مسار إلكتروني خاص بالمعتمرين القطريين، على أن يكون وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت، في 5 حزيران/يونيو 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.