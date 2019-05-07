الكسواني: أكثر من 25 ألف مصلٍ أدوا الليلة الماضية صلاة التراويح بالأقصى

رام الله - دنيا الوطندعا مدير المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عمر الكسواني المواطنين لشد الرحال إلى المسجد خلال شهر رمضان؛ للتصدي لاقتحامات عصابات المستوطنين، ومخططات الاحتلال في الأقصى.في السياق، أكد الكسواني لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن أكثر من خمسة وعشرين ألف مصلٍ، أدوا الليلة الماضية صلاة التراويح في المسجد الأقصى، رغم الإغلاقات والحواجز، مشيراً إلى أن هذا العدد الكبير من المصلين في أول أيام رمضان، يدلل على أن أعداد المصلين، سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الفضيل.