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مجدداً.. نجل مبارك يُعلّق حول (صفقة القرن)

مجدداً.. نجل مبارك يُعلّق حول (صفقة القرن)
رام الله - دنيا الوطن
علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك من جديد، وللمرة الثانية في أقل من أسبوع، على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول (صفقة القرن) مثيراً تساؤلات عن حقيقة هذه الصفقة.

وقال علاء في تغريدة نشرها، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه في (تويتر): "طرحت تساؤلات عن صفقة القرن، بعض التعليقات شككت في مغزاها، تشكيك في غير محله".

وأكد علاء، أن مصر حررت كل أرضها، ولديها جيش قوي يحميها، وأن مصر مستمرة في تعمير سيناء بمشروعات ضخمة، كما شاهدنا بالأمس.

وختم التغريدة قائلاً: "يظل بعض الجدل حول صفقة القرن عن أراضٍ عربية تحتلها إسرائيل، فكيف ستتعامل معها أمريكا عند الإعلان عن الصفقة؟".

وفي وقت سابق، نشر علاء تغريدة عن (صفقة القرن)، طرح خلالها عدة أسئلة، عن الصفقة وما هي معالمها ومن هم أطرافها، و"هل بموجب هذه الصفقة، يتم التنازل عن أي أراضٍ عربية؟".

وكان جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرح في نيسان/ أبريل بأن الكشف عن خطة السلام في الشرق الأوسط، لن يتم قبل حزيران/ يونيو المقبل، أي بعد نهاية شهر رمضان.


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