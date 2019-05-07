حمد تبحث متابعة توصيات تقرير (سيداو)

التقت الدكتورة أمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة، مع فريق (سيداو)، لبحث آليات متابعة تنفيذ توصيات عرض التقرير الوطني الأول لدولة فلسطين.





وأكدت حمد بأنه علينا تقديم تقرير متابعة التوصيات العام القادم، وبأن التوصية المتعلقة بنشر الإتفاقية في الجريدة الرسمية، بدأ العمل عليها بالفعل من خلال مذكرة لمجلس الوزراء، تم تحويلها لوزير العدل لدراستها، وعلى صعيد قانون حماية الأسرة من العنف، سيتم عقد ورشة عمل قريباً للأطراف المعنية للتوافق على الملاحظات النهائية.





وأضافت حمد بأن متابعة التوصيات تتطلب عملاً تكاملياً، وأدوار محددة، كل حسب تخصصه، لإجراء التدخلات اللازمة، وتحديد التقدم المحرز، ضمن الخطة التنفيذية المتفق عليها من قبل كافة أعضاء فريق (سيداو).





وعرض الحضور عدداً من الإنجازات التي تمت سواء في مجال القوانين والتشريعات، التمكين الاقتصادي، تغيير الصور النمطية، العنف المبني على النوع الاجتماعي، مراجعة المناهج، الحماية للنساء المعنفات، الوقاية، التوعية والإرشاد، كما تم عرض المعيقات التي حالت دون تنفيذ بعض التدخلات، وأبرزها الموارد المالية.

رام الله - دنيا الوطن