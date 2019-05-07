شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطنا من الضفة بينهم فتاة

قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطنا من الضفة بينهم فتاة
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الثلاثاء، 14 مواطنا من الضفة، بينهم فتاة.

وبين نادي الأسير، في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة المقدسية فاطمة يحيى أحمد سليمان (19 عاما) وهي من بلدة بيت صفافا، وذلك بعد مداهمة منزل عائلتها فجرا، كما اعتقل طفل آخر من القدس لم تعرف هويته.

ومن بلدة عزون في قلقيلية، اعتقل خمسة شبان غالبيتهم أسرى سابقون، وذلك أثناء تواجدهم بالقرب من بلدة الزاوية في محافظة سلفيت وهم: محمد منير مشعل، ومحمد نضال مشعل، ولؤي أنور مشعل، وعدي سمير أبو هنية، وجعفر عبد الكريم سليم.

يضاف إلى المعتقلين مواطنان من محافظة الخليل، وهما: علاء محمد هاشم الطيطي، والبراء حسن هرينات.

كما اعتقلت تلك القوات خمسة مواطنين من بلدة عزون شرق قلقيلية، وهم: محمد منير مشعل (25 عاما)، والأسرى المحررين عدي سمير ابو هنية (28 عاما)، وجعفر عبد الكريم سليم (24 عاما)، ومحمد نضال مشعل (24 عاما)، ولؤي أنور مشعل (26 عاما).

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ظهر أمس سليم أحمد ولد علي من بلدة صانور في جنين، وهو أسير سابق قضى أكثر من عامين في معتقلات الاحتلال. 

أخبار ذات صلة

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

بالأسماء.. آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الأربعاء

بالأسماء.. آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الأربعاء

خوري يُثمِّن دور العاهل الأردني في رعاية كنيسة القيامة في القدس

خوري يُثمِّن دور العاهل الأردني في رعاية كنيسة القيامة في القدس

تعرف على فعاليات إحياء الذكرى الحادية والسبعين للنكبة

تعرف على فعاليات إحياء الذكرى الحادية والسبعين للنكبة

الكسواني: أكثر من 25 ألف مصلٍ أدوا الليلة الماضية صلاة التراويح بالأقصى

الكسواني: أكثر من 25 ألف مصلٍ أدوا الليلة الماضية صلاة التراويح بالأقصى

35 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

35 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

حمد تبحث متابعة توصيات تقرير (سيداو)

حمد تبحث متابعة توصيات تقرير (سيداو)

السفير منصور يُثمن جهود مصر والأمم المتحدة لوقف العدوان على غزة

السفير منصور يُثمن جهود مصر والأمم المتحدة لوقف العدوان على غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

خوري يُثمِّن دور العاهل الأردني في رعاية كنيسة القيامة في القدس

خوري يُثمِّن دور العاهل الأردني في رعاية كنيسة القيامة في القدس

تعرف على فعاليات إحياء الذكرى الحادية والسبعين للنكبة

تعرف على فعاليات إحياء الذكرى الحادية والسبعين للنكبة

الكسواني: أكثر من 25 ألف مصلٍ أدوا الليلة الماضية صلاة التراويح بالأقصى

الكسواني: أكثر من 25 ألف مصلٍ أدوا الليلة الماضية صلاة التراويح بالأقصى

35 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

35 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

حمد تبحث متابعة توصيات تقرير (سيداو)

حمد تبحث متابعة توصيات تقرير (سيداو)

قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطنا من الضفة بينهم فتاة

قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطنا من الضفة بينهم فتاة

السفير منصور يُثمن جهود مصر والأمم المتحدة لوقف العدوان على غزة

السفير منصور يُثمن جهود مصر والأمم المتحدة لوقف العدوان على غزة

منوعات

حلا شيحة ترفض التمثيل مع عادل إمام

حلا شيحة ترفض التمثيل مع عادل إمام

الدكتورة خلود تكشف ما تخجل منه في جسدها

الدكتورة خلود تكشف ما تخجل منه في جسدها

ميغان ماركل زوجة الأمير هاري تضع مولودها الأول

ميغان ماركل زوجة الأمير هاري تضع مولودها الأول

فيفي عبده &#34;تفقد أعصابها&#34; في أولى حلقات &#34;رامز في الشلال&#34;

فيفي عبده "تفقد أعصابها" في أولى حلقات "رامز في الشلال"

راغب علامة: انتهت علاقتي بأحلام.. وأحمل جنسية أخرى غير اللبنانية

راغب علامة: انتهت علاقتي بأحلام.. وأحمل جنسية أخرى غير اللبنانية

وفاة محسنة توفيق عن عام يُناهز الـ 80 عاما بعد صراع مع المرض

وفاة محسنة توفيق عن عام يُناهز الـ 80 عاما بعد صراع مع المرض

&#34;إعلانات رمضان 2019&#34;.. تامر حسني يستعين بـ&#34;نانسي&#34; وعمرو دياب في مواجهة محمد رمضان

"إعلانات رمضان 2019".. تامر حسني يستعين بـ"نانسي" وعمرو دياب في مواجهة محمد رمضان

تعيين إلهام شاهين في منصب ديني يثير الجدل

تعيين إلهام شاهين في منصب ديني يثير الجدل

7 مشاهير أجانب سيصومون رمضان هذا العام

7 مشاهير أجانب سيصومون رمضان هذا العام

صورة لـ&#34;ميغان ماركل&#34; مع هذه الممثلة السورية تشعل مواقع التواصل

صورة لـ"ميغان ماركل" مع هذه الممثلة السورية تشعل مواقع التواصل

عربي

بتوجيهات ملكية.. قرار سعودي جديد بشأن القطريين

بتوجيهات ملكية.. قرار سعودي جديد بشأن القطريين

لأول مرة منذ نشوب الأزمة الدبلوماسية.. رئيس وزراء البحرين يهاتف أمير قطر

لأول مرة منذ نشوب الأزمة الدبلوماسية.. رئيس وزراء البحرين يهاتف أمير قطر

استجواب البشير للاشتباه بتورطه بغسل الأموال

استجواب البشير للاشتباه بتورطه بغسل الأموال

بتهم التخابر مع حزب الله وإيران.. البحرين تُسقط الجنسية عن 15 مواطنًا

بتهم التخابر مع حزب الله وإيران.. البحرين تُسقط الجنسية عن 15 مواطنًا