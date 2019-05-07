قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطنا من الضفة بينهم فتاة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الثلاثاء، 14 مواطنا من الضفة، بينهم فتاة.وبين نادي الأسير، في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة المقدسية فاطمة يحيى أحمد سليمان (19 عاما) وهي من بلدة بيت صفافا، وذلك بعد مداهمة منزل عائلتها فجرا، كما اعتقل طفل آخر من القدس لم تعرف هويته.ومن بلدة عزون في قلقيلية، اعتقل خمسة شبان غالبيتهم أسرى سابقون، وذلك أثناء تواجدهم بالقرب من بلدة الزاوية في محافظة سلفيت وهم: محمد منير مشعل، ومحمد نضال مشعل، ولؤي أنور مشعل، وعدي سمير أبو هنية، وجعفر عبد الكريم سليم.يضاف إلى المعتقلين مواطنان من محافظة الخليل، وهما: علاء محمد هاشم الطيطي، والبراء حسن هرينات.كما اعتقلت تلك القوات خمسة مواطنين من بلدة عزون شرق قلقيلية، وهم: محمد منير مشعل (25 عاما)، والأسرى المحررين عدي سمير ابو هنية (28 عاما)، وجعفر عبد الكريم سليم (24 عاما)، ومحمد نضال مشعل (24 عاما)، ولؤي أنور مشعل (26 عاما).يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ظهر أمس سليم أحمد ولد علي من بلدة صانور في جنين، وهو أسير سابق قضى أكثر من عامين في معتقلات الاحتلال.