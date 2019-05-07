السفير منصور يُثمن جهود مصر والأمم المتحدة لوقف العدوان على غزة





وثمّن منصور جهود مصر والأمم المتحدة، المبذولة في وقف العدوان على غزة، معرباً عن امله في استمرار التهدئة، حتى يبدأ المواطنون حياتهم اليومية، خاصة أننا في شهر رمضان.



وقال منصور لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: ان الاحتلال يمارس اعتداءاته اليومية على المواطنين في محافظات الضفة وغزة، داعياً إلى ملاحقة إسرائيل في مجلس الأمن والمحاكم الدولية.



وحول لقائه مع مندوب دولة إندونيسيا لدى الأمم المتحدة، والتي تتولى رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، قال منصور: إنه أطلعه على تفاصيل العدوان الأخير على قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، إضافة إلى تدمير البنية التحتية.

رام الله - دنيا الوطنطالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته، والتحرك لتوفير الحماية للمدنيين العزل، خاصة في قطاع غزة.