شؤون فلسطينية

الاقتصاد ومؤسسة (GIZ) يبحثان مستجدات المشاريع المشتركة

الاقتصاد ومؤسسة (GIZ) يبحثان مستجدات المشاريع المشتركة
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، مع وفد من مؤسسة التعاون الإنمائي الألماني (GIZ) اليوم الثلاثاء، مستجدات وتطورات المشاريع المشتركة بين الجانبين.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة عدداً من القضايا المشتركة ذات العلاقة ببرنامج دعم وتطوير القطاع الخاص الذي ينفذ في مرحلته الرابعة من قبل الوكالة الألمانية للتعاون والتنمية (GIZ) بدعم من الحكومة الألمانية، حيث تبلغ قيمته الإجمالية 6 مليون دولار، موجهة لتنمية القطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات تستمر حتى 2020.

وأكد العسيلي خلال الاجتماع على أهمية مشروع تطوير القطاع الخاص، وخاصة الأنشطة المخططة لتطوير العمل في الوزارة في مجالي تنظيم السوق الداخلي، وتعزيز إعادة هندسة العمليات في المكاتب الفرعية بميزانية قدرها 300 ألف دولار، تصرف على مدار 3 سنوات، مشيراً إلى أن دعم المشاريع التنموية في فلسطين يعتبر أولوية في برامج ومشاريع الوزارة، مؤكداً على أهمية تفعيل المشاورات مع الجانب الألماني، وغيره من المانحين من أجل الحوار والتعاون لتوفير التمويل اللازم لمشاريع تجسد أولويات الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.

أخبار ذات صلة

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

بالأسماء.. آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الأربعاء

بالأسماء.. آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الأربعاء

خوري يُثمِّن دور العاهل الأردني في رعاية كنيسة القيامة في القدس

خوري يُثمِّن دور العاهل الأردني في رعاية كنيسة القيامة في القدس

تعرف على فعاليات إحياء الذكرى الحادية والسبعين للنكبة

تعرف على فعاليات إحياء الذكرى الحادية والسبعين للنكبة

الكسواني: أكثر من 25 ألف مصلٍ أدوا الليلة الماضية صلاة التراويح بالأقصى

الكسواني: أكثر من 25 ألف مصلٍ أدوا الليلة الماضية صلاة التراويح بالأقصى

35 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

35 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

حمد تبحث متابعة توصيات تقرير (سيداو)

حمد تبحث متابعة توصيات تقرير (سيداو)

قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطنا من الضفة بينهم فتاة

قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطنا من الضفة بينهم فتاة

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

خوري يُثمِّن دور العاهل الأردني في رعاية كنيسة القيامة في القدس

خوري يُثمِّن دور العاهل الأردني في رعاية كنيسة القيامة في القدس

تعرف على فعاليات إحياء الذكرى الحادية والسبعين للنكبة

تعرف على فعاليات إحياء الذكرى الحادية والسبعين للنكبة

الكسواني: أكثر من 25 ألف مصلٍ أدوا الليلة الماضية صلاة التراويح بالأقصى

الكسواني: أكثر من 25 ألف مصلٍ أدوا الليلة الماضية صلاة التراويح بالأقصى

35 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

35 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

حمد تبحث متابعة توصيات تقرير (سيداو)

حمد تبحث متابعة توصيات تقرير (سيداو)

قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطنا من الضفة بينهم فتاة

قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطنا من الضفة بينهم فتاة

السفير منصور يُثمن جهود مصر والأمم المتحدة لوقف العدوان على غزة

السفير منصور يُثمن جهود مصر والأمم المتحدة لوقف العدوان على غزة

منوعات

حلا شيحة ترفض التمثيل مع عادل إمام

حلا شيحة ترفض التمثيل مع عادل إمام

الدكتورة خلود تكشف ما تخجل منه في جسدها

الدكتورة خلود تكشف ما تخجل منه في جسدها

ميغان ماركل زوجة الأمير هاري تضع مولودها الأول

ميغان ماركل زوجة الأمير هاري تضع مولودها الأول

فيفي عبده &#34;تفقد أعصابها&#34; في أولى حلقات &#34;رامز في الشلال&#34;

فيفي عبده "تفقد أعصابها" في أولى حلقات "رامز في الشلال"

راغب علامة: انتهت علاقتي بأحلام.. وأحمل جنسية أخرى غير اللبنانية

راغب علامة: انتهت علاقتي بأحلام.. وأحمل جنسية أخرى غير اللبنانية

وفاة محسنة توفيق عن عام يُناهز الـ 80 عاما بعد صراع مع المرض

وفاة محسنة توفيق عن عام يُناهز الـ 80 عاما بعد صراع مع المرض

&#34;إعلانات رمضان 2019&#34;.. تامر حسني يستعين بـ&#34;نانسي&#34; وعمرو دياب في مواجهة محمد رمضان

"إعلانات رمضان 2019".. تامر حسني يستعين بـ"نانسي" وعمرو دياب في مواجهة محمد رمضان

تعيين إلهام شاهين في منصب ديني يثير الجدل

تعيين إلهام شاهين في منصب ديني يثير الجدل

7 مشاهير أجانب سيصومون رمضان هذا العام

7 مشاهير أجانب سيصومون رمضان هذا العام

صورة لـ&#34;ميغان ماركل&#34; مع هذه الممثلة السورية تشعل مواقع التواصل

صورة لـ"ميغان ماركل" مع هذه الممثلة السورية تشعل مواقع التواصل

عربي

بتوجيهات ملكية.. قرار سعودي جديد بشأن القطريين

بتوجيهات ملكية.. قرار سعودي جديد بشأن القطريين

لأول مرة منذ نشوب الأزمة الدبلوماسية.. رئيس وزراء البحرين يهاتف أمير قطر

لأول مرة منذ نشوب الأزمة الدبلوماسية.. رئيس وزراء البحرين يهاتف أمير قطر

استجواب البشير للاشتباه بتورطه بغسل الأموال

استجواب البشير للاشتباه بتورطه بغسل الأموال

بتهم التخابر مع حزب الله وإيران.. البحرين تُسقط الجنسية عن 15 مواطنًا

بتهم التخابر مع حزب الله وإيران.. البحرين تُسقط الجنسية عن 15 مواطنًا