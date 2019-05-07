الاقتصاد ومؤسسة (GIZ) يبحثان مستجدات المشاريع المشتركة

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، مع وفد من مؤسسة التعاون الإنمائي الألماني (GIZ) اليوم الثلاثاء، مستجدات وتطورات المشاريع المشتركة بين الجانبين.وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة عدداً من القضايا المشتركة ذات العلاقة ببرنامج دعم وتطوير القطاع الخاص الذي ينفذ في مرحلته الرابعة من قبل الوكالة الألمانية للتعاون والتنمية (GIZ) بدعم من الحكومة الألمانية، حيث تبلغ قيمته الإجمالية 6 مليون دولار، موجهة لتنمية القطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات تستمر حتى 2020.وأكد العسيلي خلال الاجتماع على أهمية مشروع تطوير القطاع الخاص، وخاصة الأنشطة المخططة لتطوير العمل في الوزارة في مجالي تنظيم السوق الداخلي، وتعزيز إعادة هندسة العمليات في المكاتب الفرعية بميزانية قدرها 300 ألف دولار، تصرف على مدار 3 سنوات، مشيراً إلى أن دعم المشاريع التنموية في فلسطين يعتبر أولوية في برامج ومشاريع الوزارة، مؤكداً على أهمية تفعيل المشاورات مع الجانب الألماني، وغيره من المانحين من أجل الحوار والتعاون لتوفير التمويل اللازم لمشاريع تجسد أولويات الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.