دراغمة يدعو إلى وقفة قانونية حقيقية مع المواطنين في الأغوار

رام الله - دنيا الوطندعا الناشط الحقوقي في الأغوار، عارف دراغمة، إلى وقفة قانونية حقيقية مع المواطنين في الأغوار من مزارعين ورعاة، ورفع قضايا على الاحتلال لمواجهة الهجمة الاستيطانية، وسياسة الاحتلال، بطرد المواطنين من أراضيهم.وشدد دراغمة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن يكون هنالك برنامج أسبوعي متكامل؛ للتضامن مع المواطنين في الأغوار، مشيراً إلى أنه يجري العمل مع عدد من المؤسسات من أجل تنظيم وقفات أسبوعية، دعماً لصمود المواطنين.