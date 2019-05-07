شؤون فلسطينية

هذه أهم القضايا التي سيبحثها.. الاجتماع التشاوري لتنفيذية المنظمة اليوم

هذه أهم القضايا التي سيبحثها.. الاجتماع التشاوري لتنفيذية المنظمة اليوم
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا تشاوريا
رام الله - دنيا الوطن
تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اجتماعاً تشاورياً اليوم؛ لبحث آخر التطورات في الساحة الفلسطينية.

وقال عضو تنفيذية المنظمة واصل أبو يوسف: إن الاجتماع سيبحث قضايا تتعلق بالوضع الداخلي وقضايا إدارية خاصة بدوائر المنظمة، مبيناً أن العدوان الإسرائيلي على شعبنا، خاصة في قطاع غزة، سيكون حاضراً على أجندة الاجتماع ومتابعة الجهود المتواصلة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وكيفية محاكمة الاحتلال على جرائمه.

وأوضح أبو يوسف لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن هذا الاجتماع يتزامن مع الفعاليات التي ستنطلق إحياء لذكرى النكبة، التي تعم كل أرجاء الوطن وفي الشتات، تأكيداً على أن حق العودة حق مقدس لا يمكن المساس به، لا من الولايات المتحدة التي تحاول شطب هذا الحق أو من الاحتلال.

وأشار أبو يوسف إلى أن توجه وفود إلى معظم دول أوروبا، وإلى أمريكا اللاتينية، وعدد من الدول العربية والإسلامية، يأتي في إطار التأكيد على الموقف الفلسطيني الرافض لما تسمى (صفقة القرن).

وبين عضو التنفيذية، أنه عندما يتحدث كوشنير وغرينبلات وفريدمان عن أن هناك مساراً اقتصادياً هو رشوة لشعبنا وللدول العربية للقبول بتوطين اللاجئين، وشطب حق العودة، والقفز عن القدس، وإبقاء الوضع أمام تحسينات اقتصادية للوضع الفلسطيني، نحن لسنا بحاجة لها، وإنما بحاجة لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية.

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