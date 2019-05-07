إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال بيت حانون

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الثلاثاء، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية على الشريط الحدودي شمال بيت حانون، أطلقت الرصاص صوب مجموعة من المواطنين، ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاصة، نُقل على إثرها إلى مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.يشار إلى أن قوات الاحتلال، تتعمد إطلاق الرصاص على أي مواطن يقترب من الشريط الحدودي شمال وشرق القطاع.