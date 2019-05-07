التعليم: تضرر 13 مدرسة نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي أن ( 13 ) مدرسة على مستوى قطاع غزة تعرضت للضرر الكبير نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة.





وأوضحت الوزارة أن المدارس تعرضت لتكسير نوافذ زجاجية وأبواب وحدوث تصدعات وشقوق في الجدران ووصول الرمال وشظايا الصواريخ الإسرائيلية للفصول وساحات المدارس.





وتوزعت المدارس في مديرية شمال غزة ( 3 ) مدارس، مديرية شرق غزة مدرسة واحدة، مديرية غرب غزة مدرسة واحدة، مديرية الوسطي مدرستان، مديرية شرق خان يونس مدرسة واحدة، ومديرية غرب خان يونس 5 مدارس وفي مديرية رفح لا يوجد تضر للمدارس.





وأعربت الوزارة عن استنكارها الشديد لهذا القصف الذي طال أبناء شعبنا في القطاع واستهدف مختلف المجالات ومنها الأطفال وطلبة المدارس والمباني المدرسية وذلك في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية.





وتفقد وفد من الوزارة برئاسة زياد ثابت وكيل الوزارة المدارس المتضررة للاطلاع علي حجم الأضرار التي لحقت بها.





وتوجَّه ثابت للمجتمع الدولي بالعمل على وقف هذه الممارسات الإجرامية، ووضع الكيان الصهيوني أمام طائلة المساءلة القانونية بهدف لجم قادته وإلزامهم احترام الشرائع والاتفاقيات الموقعة والانصياع لقرارات الأمم المتحدة التي تنص على قدسية التعليم وعدم المساس به.





مبيناً أن هذه ليست المرة الأولي التي تستهدف فيها المدارس.





