مُعلمة مُصابة بمرض مُزمن تُناشد الرئيس: أعد لي راتبي وأنا براء من الشكوى الكيدية

رام الله - دنيا الوطنوجهت المعلمة عبير صيام رسالة إلى الرئيس عباس جاء نصها كالتالي كما وصلت دنيا الوطن:أنا المعلمة عبيرمحمد صيام أعمل في إحدى مدارس غزة الحكومية وحاصلة على ماجستير في العلوم الحياتية، تعرضت أثناء حرب 2014 إلى وعكة صحية أدت إلى مرض في الجهاز العصبي المركزي مما أدى إلى تفاقم وضعي الصحي مع مرور الوقت، ويُعد من الأمراض المزمنة وأحتاج إلى علاج وسفر خارج البلاد باستمرار حتى تثبت الحالة دون تطور.كما أنني المعيلة الوحيدة لأسرتي، وابنتي طالبة جامعية، لذلك أناشد سيادتكم واستعطف قلوبكم الرحيمة باسترداد راتبي الشهري الذي تم قطعه منذ يناير 2019 بناء على شكوى كيدية كما بُلغت أنا منها براء والله على ما أقول شهيد.الرجاء النظر بخطابي وتلبية حاجتي الملحة للعلاج.للتواصل /0599575705