ادخال جهاز تصوير شرايين القلب (OCT) في فلسطين





حيث تم إجراء أول عملية باستخدام هذا الجهاز، وأوضح رئيس قسم القلب البروفيسور (م) يونس دار عموري، الذي أجرى العملية بمساعدة طاقمه الطبي، بأن هذه الإضافة النوعية ستعمل على تسهيل عمل الأطباء، وتزيد من دقة التشخيص للحالات الأكثر تعقيداً.



وأشار عموري، أيضاً، إلى أن هذه تقنية تساعدنا على التحديد بدقة كل من موضع ووضع وحجم الشبكيات، بالنسبة لجدار الشريان التاجي، كما أنها تقلل من مخاطر تضييق الشبكية، وتجلطها في المستقبل، وينصح المرضى باللجوء إلى هذا الإجراء في حال وجود تضيق في الشريان الرئيسي، ووجود تضييقات على تفرع في الشرايين، وخاصة المرضى، الذين يعانون من تضييق في الشريان الرئيسي.

رام الله - دنيا الوطنتمكن مستشفى النجاح الوطني الجامعي، من إدخال جهاز تصوير شرايين القلب (OCT) الخدمة بقسم القلب والقسطرة، حيث يعد المستشفى الجامعي الأول في فلسطين، الذي حقق تطوراً سريعاً في جودة الخدمات الطبية المقدمة في كافة أقسامه وتخصصاته لا سيما قسم القلب الذي أدخل مؤخراً جهاز تصوير الشرايين (OCT) إلى القسم.