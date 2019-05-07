مجلس الوزراء الكويتي يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطندعا مجلس الوزراء الكويتي، المجتمع الدولي، للتحرك الفوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، وتحريك عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وحل الدولتين.وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء الكويتي عقب اجتماعه الأسبوعي، بأن المجلس تابع بقلق وألم بالغين، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، من هجمات إسرائيلية متواصلة، أدت إلى وقوع العديد من الشهداء والخسائر المادية الجسيمة، مؤكداً أن هذا التصعيد يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية.