(هآرتس): نتياهو يوافق على إدخال الوقود القطري إلى قطاع غزة





بينما أكدت ذات الصحيفة، أن مصادر أمنية رفيعة، قالت: إنه لا يزال هناك احتمال كبير للتصعيد، حال عدم إحراز تقدم في تطبيق تفاهمات التهدئة.

رام الله - دنيا الوطنكشفت وكالة (هآرتس) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق على إدخال الوقود القطري إلى قطاع غزة، بعد وقفه أثناء التصعيد الأخير.وأضافت هآرتس: لا يمكن للجيش الإسرائيلي أن يضمن بأن حماس والجهاد الإسلامي لن يحاولوا تعطيل الحياة في (إسرائيل) في الأيام المقبلة، وقبل مسابقة الأغنية الأوروبية، على الرغم من أن الغارات الجوية في قطاع غزة، قلصت من دوافع المنظمات على المدى القصير.