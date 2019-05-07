مقتل مواطن وإصابة آخر بشجار عائلي بمخيم بلاطة شرقي نابلس





و من جانبها باشرت الشرطة بالبحث والتحري عن المشتبه بهم بإطلاق النار، وجمع الأدلة الجنائية من مسرح الجريمة.



وأكد أن الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق، فيما قررت الأخيرة التحفظ على الجثمان وإحالته لمعهد الطب العدلي بجامعة النجاح للتشريح واستكمال الإجراءات القانونية.



رام الله - دنيا الوطنقتل المواطن أسامه محمود خليل عاص، (34 عاماً)، من سكان مخيم بلاطة شرقي نابلس، إثر إصابته بعيار ناري بالرقبة، وإصابة مواطن آخر بعيار ناري بالرجل في شجار وقع مساء امس الاثنين في المخيم.وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن الشرطة تلقت بلاغاً يفيد بوصول العاصي لمستشفى رفيديا مصاباً بعيار ناري برقبته، إثر الشجار، ولم تتمكن الطواقم الطبية في المستشفى من إنقاذ حياته، فيما وصل شخص آخر مصاباً بعيار ناري بالرجل وصفت حالته الصحية بالمستقرة.وأضاف ارزيقات، أن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت للمكان، وباشرت إجراءاتها في حفظ الأمن وتأمين ممتلكات المواطنين.