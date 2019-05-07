حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء

ونوهت عن وجود سوق دير البلح في محافظة الوسطى، ويرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان وكافية.



وأضافت: الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الأعمال على الطريق استكمالاً للمشروع القطري.



وأكدت بأنه يتوجب على الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة، واتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق، وذكّرت

بأن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها يعرض حياتك والآخرين للخطر.



وختمت: في حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

رام الله - دنيا الوطنأكدت الإدارة العامة لشرطة المرور في غزة، اليوم الثلاثاء، وجود حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية.وسجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال (24) ساعة الماضية (5) حوادث مرورية نتج عنها 4 إصابات، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق